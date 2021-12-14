公義律師賺了形象卻誤人訴訟 偽文、背信罪起訴
律師劉亞杰受任處理一起死亡車禍案件，涉嫌偽造勝訴判決，導致替兒子打國家賠償訴訟的夫妻求償無門又在接辦住戶集體向建商索賠案時，私下撤回上訴，損及當事人權益，台北地方檢察署偵辦，將劉依偽造文書、背信罪起訴。
劉亞杰曾在「崔媽媽」基金會擔任義務律師，專替「無殼蝸牛」族爭取權益，公義形形象不錯。
檢察官偵辦時，劉亞杰否認犯罪。他說，關於偽造國賠案件判決書一事，是律師王可富妻子轉交給他的，關於住戶對建商興訟求償案則辯稱，獲受託全權處理官司，覺得撤回上訴較有利於住戶，不過，說詞全部未被採信。
劉亞杰失誤的死亡車禍案，發生在2011年12月7日晚間，當年，就讀陽明大學的彭姓男研究生，騎車行經台北市士林區承德路、士商路口與救護車發生車禍，彭送醫急救不治，彭的父母對救護車上的救護員分別提出刑、民事訴訟。
刑案經士林地院審理判救護員無罪，在民事求償案中，彭的父母向救護員求償1975萬元，法官通知劉亞杰轉告原告應繳交18萬5888元裁判費，劉不但沒有通知委託人繳款、也沒有先代墊，導致官司因程序敗訴。
劉亞杰事後想掩過，編造出女法官請育嬰假等不實理由，另偽造判決書假稱，法官已判台北市政府須賠償1600萬元，直到當事人向市府查詢賠償進度時，劉亞杰才事跡敗露。
此外，劉亞杰在2019年承接新北市三峽區一起住戶向建商索賠的訴訟案，新北地院認為建商興土木導致鄰損，須賠償在地人損失，有3戶人家不滿意判賠金額，上訴二審，劉卻擅權撤回上訴，影響當事人權益，檢方認為劉構成背信罪。
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