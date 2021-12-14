玩線上遊戲遭無預警鎖帳號 民眾損失數十萬求助無門
線上遊戲「天堂W」11月4日上市，近日傳大量玩家無預警被遊戲公司鎖帳號，向台灣代理商及韓國總公司要求解鎖均未獲正面回應，桃園有玩家儲值57萬元討不回，市議員黃敬平籲政府重視；桃園市主任消保官邱玉霞表示，全市目前有78件陳情，因遊戲經營權是韓國總公司，屬跨國消費爭議，將由行政院消保處轉韓國當地消保團體協助。
玩家江先生與妻子11月4日接觸該遊戲，開了3個帳號輪流玩，為了遊戲內的虛擬寶物道具，先後透過門號小額付費、儲值卡和刷卡等方式買虛擬幣抽獎，總共花費88萬元，但帳號在12月1日無預警封鎖，寫信詢問台灣代理商及韓國總公司後，才得知總公司懷疑他們是要賣帳號賺錢的工作室。
江先生向遊戲公司反映帳號是個人使用，希望解除封鎖，但遊戲方為了避免其他投機者取巧拒絕，讓他損失慘重，最後透過信用卡止付只追回31萬元，尚有57萬元損失。
類似江先生的例子不少，桃園今天還有7、8名玩家站出來，損失從數萬元到十幾萬元不等，向中央及地方消保單位反映也無法解決問題，讓他們覺得心寒。
黃敬平表示，「天堂W」本月1日大動作封鎖了12萬筆玩家帳號，10日又再次封鎖了4萬餘筆，迄今未清楚說明封鎖帳號原因，接獲玩家申訴又不積極處理，對玩家來說相當不公平。他也痛批，政府部門如果無法監督業者，保護消費者權益，那麼消保法形同虛設。
邱玉霞表示，由於「天堂W」在台灣只有代理商，實際經營權在韓國總公司，因此相關案件都屬於國際消費糾紛；邱玉霞坦言政府部門目前對台灣代理商及韓國總公司無制衡手段，只能將陳情人資料交給中央消保處，由消保處轉給韓國當地消保團體，再由該團體向韓國總公司申訴爭取權益。
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