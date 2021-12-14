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76行者陳修將交保彰檢提抗告 3女陪同下今回地院出庭

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

震驚社會的76行者遺體美容修復團隊前總召陳修將涉殺小三，彰化地方法院5天前裁定20萬元交保候傳，彰化地檢署提出抗告，彰化地院今天下午重開羈押庭。陳修將出庭前僅簡短表示，他們依法（面對司法審理）。

陳修將今年10月15日清晨把胡姓女友送到衛福部彰化醫院，醫護人員發現胡女傷痕纍纍，到院前死亡，警方接獲醫院報案派員趕到，把陳修將帶回溪湖警分局詢問，當天下午移送彰化地檢署，10月16日彰化地方法院裁定羈押，本（11）月9日彰化地院裁定20萬元交保並限制住居。

當時彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，陳修將已坦承傷害被害人，但否認有殺人的意圖和犯行，因檢方搜證齊全，法院考量陳修將的家庭、職業狀況，且以往並無逃亡記錄，沒有串證逃亡之虞，所以裁定20萬元交保。

彰化地檢署認為陳修將涉犯殺人重罪，仍有串證與滅證之虞，提出抗告，彰化地院今天下午2點重開羈押庭。陳修將和妻子、殯葬禮儀公司兩名女助理陪同到達，約遲到5分鐘。5天前陳修將步出地院時曾說「司法會還公道」，今天他重回地院，僅簡單說「我們依法….」就被女助理打斷說話，據了解，陳修將認為他們依法面對司法審理，也相信司法會還他公道。

陳修將涉殺胡姓女友後，警方抽血送驗，確定他、胡女和另一名曾到摩鐵且離開的男姓朋友3人在房間食用「咖啡包」複合式毒品，已分案辦理他涉毒。溪湖地方人士指出，陳修將堅稱未故意殺人致死，摩鐵房間也沒裝錄影監視器，但案發後第一時間，地方傳言四起，因此他和胡女是否在使用毒品後雙方失控，或兩人都在清醒情況下爭執而發生死亡事故，將成為他犯行輕重的關鍵。

76行者前總召陳修將今天下午重回彰化地方法院出庭，認為司法會還他公道。記者簡慧珍／攝影
76行者前總召陳修將今天下午重回彰化地方法院出庭，認為司法會還他公道。記者簡慧珍／攝影

陳修將 殺人

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