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離婚官司調解3小時 「理科太太」：我的婚姻今正式結束
百萬YouTuber「理科太太」與老公John分隔兩地，婚姻出現危機提離婚訴訟，台北地方法院家事法庭今天第2次開庭調解，歷3小時結束；「理科太太」說，「我的婚姻今天正式結束，雙方個性差異無法化解，但未來還是一家人」。
本名陳映彤的「理科太太」今天步入法院前強調「一切為了孩子，希望一切都可以順利」；調解後宣布離婚。
本名陳映彤的「理科太太」今年34歲，在美國取得生物醫學工程碩士學位，並發展事業，但創業之路並不順，直到她將護膚過程的人體實驗經驗PO網累積2300萬次點閱率，一炮而紅。
據了解，「理科太太」傳婚變前，曾與先生積極尋求婚姻諮商，最終後走上訴訟離婚一途，訴訟案今年10月26日調解時，她的先生以視訊方式隔海開庭，今天再次調解時，2人一起現身台北地院家事法庭。
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