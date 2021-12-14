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怕逾期 上尉私刻旅長職章潛多官辦公室在公文批「可」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

賴姓男子於陸軍步兵206旅後勤科擔任上尉彈藥官，負責辦理彈藥業務並簽辦相關公文，不料賴為避免公文逾期，竟擅自到文具行刻印林姓旅長的職官章，並私自前往多名軍官辦公室，冒用多人名義在附表公文上蓋上其職官章，還自行將公文批示「可」字；新竹地院審理終結，賴雖坦承犯行態度良好換得緩刑，仍需向公庫支付20萬元。

判決書指出，39歲賴男去年間於陸軍步兵206旅（駐地：新竹縣關西鎮）服役，於後勤科擔任上尉彈藥官（已於去年10月14日撤職），負責辦理該旅彈藥業務，並簽辦相關公文。

賴男未經206旅旅長林忠義同意或授權，先於2018年9月1日林忠義到任後，先至桃園一處文具百貨行刻印林的職官章，也未經鍾姓旅後勤官、范姓後勤科長、黃姓參謀主任等人同意、授權，擅自前往3人辦公室，冒用其名義，擅自在公文上蓋用包含旅長等多人職官章、手寫不實日期時間，還擅自在公文批示「可」字，隨後交由文卷室歸檔，直到文卷室文書官察覺有異，經旅調查後通報憲兵隊查獲全案。

法官認為，賴男接受軍事教育，逐級晉陞至上尉，卻未能恪遵法令、依法行政，因未能掌握簽辦公文時效，為圖方便，竟偽造文書，足以損害林忠義等人及軍中公文管理的正確性，考量賴始終坦承犯行，犯後態度良好，已具悔意並遭處分撤職，已付出相當代價，審酌依兩個公務員偽造文書罪判刑，應執行1年4月，緩刑3年，兩年內需向公庫支付20萬元。

賴姓上尉竟擅自到文具行刻印林姓旅長的職官章，並私自前往多名軍官辦公室，冒用多人名義在附表公文上蓋上其職官章，還自行將公文批示「可」字。示意圖／ingimage
賴姓上尉竟擅自到文具行刻印林姓旅長的職官章，並私自前往多名軍官辦公室，冒用多人名義在附表公文上蓋上其職官章，還自行將公文批示「可」字。示意圖／ingimage

偽造文書 陸軍

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