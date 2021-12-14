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珠心算名師酒駕衝撞騎樓波及6車 檢方求刑6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳男涉嫌酒駕，開車衝進民宅，波及多輛汽機車。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌酒駕，開車衝進民宅，波及多輛汽機車。記者蕭雅娟／翻攝
珠心算名師52歲陳姓男子涉嫌酒駕，開賓士車保齡球式衝撞北市士林區延平北路5段一處騎樓，共計波及6車，酒測值高達每公升0.89毫克，士林地檢署依照公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑，並具體求處6月徒刑，以示懲戒。

陳男在北市內湖經營補習班，且是珠心算最高等級十段高手，更是「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長，不料曾因2度酒駕在2019年分別遭法院判刑3月、2月徒刑。

檢方指出，陳男酒駕前科在2019年4月易科罰金執行完畢，但卻不知悔改，今年8月8日下午在士林住處喝葡萄酒後，竟涉嫌開著賓士車Ｃ180出門，下4時許不勝酒力，行駛在延平北路5段276巷，突然偏移車道，往右撞進路邊民宅騎樓，撞擊後約10秒倒車，共波及路旁6部汽機車，警方獲報到場酒測值達每公升0.89毫克。

陳男第一時間稱，沒有酒駕是車子故障，有服用疾病藥物，但最後認罪坦承酒駕。檢方依照交通事故現場圖、酒測側定表和案發過程監視器畫面等，認定陳男涉犯公共危險罪，聲請簡易判決處刑，建請量處6月徒刑以示懲戒。

陳男涉嫌酒駕，開車衝進民宅，波及多輛汽機車。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌酒駕，開車衝進民宅，波及多輛汽機車。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 酒測

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