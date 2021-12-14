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男持槍反告警違法搜索 法院：員警壓力非事後審判者可比

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓男子車上藏了把衝鋒槍，因邱姓警員曾在軍中當彈藥士6年一眼認出有異，逕自開車門控制槍枝；法院審酌，邱雖是違法搜索，但第一線員警查槍械極其危險，「壓力非事後審判者可比擬」，另考量邱搜索非惡意、有急迫性，維持扣案槍彈證據力，仍依槍砲罪判徐5年8月，可上訴。

檢警調查，徐男去年8月向不詳人士以15萬元買來1把具殺傷力的非制式衝鋒槍、13顆非制式子彈，後來因車輛違停經桃園市警局大溪分局盤查，當場發現車內的槍械、子彈，經檢方依槍砲罪嫌起訴。

徐男主張警方違法搜索，法院勘驗密錄器查，發現當晚8點邱姓、張姓員警查驗徐身分後，邱走向徐表示「要檢查車輛」，經徐說警察沒有搜索票，但邱就拿手電筒透過車窗照射內部，結果見右前座腳踏墊放有1把黑色槍枝，徐則說僅是「玩具BB槍」。

邱詢問「可以看一下嗎？」徐沒回應直接朝駕駛座走，員警命他「不要去駕駛座」，徐回「沒駕駛座我怎麼開？」並開車門上車發動引擎，邱則開起右前車門伸手去拿開把槍，徐則隨即踩油門離去，留下警方與手上的槍。

法院指出，警察職權行使法第8條第2項規定檢查交通工具，僅得在車外以目視查看，不得開啟車門，邱員查看車窗後，更進一步開啟車門，已構成車輛之搜索；且本案未讓徐簽署自願受搜索同意書，徐也說「不同意警察開他車門」，也不符同意搜索，因此警方是違法搜索。

審理時，邱員說徐男當時神情不自然、有點緊張，邱還說根據他在軍中服役6年、擔任彈藥士經驗，該槍枝的光澤、樣式和一般BB槍不同，當下就判斷「應該是有殺傷力的槍枝」。法院認為，邱是依其經驗、盤查情狀及槍枝外觀，客觀上有合理事證足對徐產生槍砲犯懷疑。

法院還說，警方盤查若發現槍砲嫌疑，除危險性高還得在極短時間掌握、判斷，壓力甚大可想而知，「非事後立於審判者之角度做合理性審查時所能比擬」，因此第一線執勤警員在判斷是否發動搜索、符合搜索要見時，應容許有較大判斷餘地。

法院認為，邱當下判斷緊急開徐車門控制槍枝，應是出於急迫不得已，無可能要求員警請搜索票或報指揮；邱的搜索非出於惡意、又存有急迫，經權衡違法搜索情節、徐男危害治安程度，仍認為扣案槍彈有證據力，依非法持有非制式衝鋒槍罪，判徐5年8月，併科罰金15萬元。

大溪分局。記者曾健祐／攝影
大溪分局。記者曾健祐／攝影

槍枝 警察

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