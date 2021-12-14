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被按喇叭不爽逼停機車騎士 汽車駕駛遭判拘役50日
林姓男子去年10月14日下午開車經過新竹市區，遭後方騎機車的劉姓男子按喇叭，林一氣之下，竟開車先在竹市東區中華路與太原路交岔口停等，等劉到該路口右轉，就開車在後尾隨，隨後強行逼車，將劉逼停；新竹地院審理終結，林被依強制罪判拘役50日。
法官審理時．林男坦承被劉男按喇叭後就開車一路跟隨，卻否認有強制罪犯行，辯稱是劉同意要找警察到場處理糾紛，才會回頭來找對方，並無強制意圖。但法官勘驗行車紀錄器畫面與現場監視器，林確實有逼車行為。
劉男則稱，當時他是主幹道，林男未依規定禮讓直行車，他才按喇叭，便在等紅燈時問對方「你是怎麼開車的」，接著林就從後方示意要他停車，隨後便開車跟隨。
法官認為，林男因偶發性的行車糾紛，未能以平和、合法管道處理紛爭，竟一時衝動未能克制情緒，率爾開車一路尾隨劉男，以此方式解決行車糾紛，導致對方行車動向受阻與心理壓迫，行為不僅危害對方及週遭車輛行車安全，也影響當時路段雙向交通流暢，且犯後否認犯行，至今未與對方和解，審酌依強制罪判拘役50日，易科罰金5萬元。
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