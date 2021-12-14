快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欠債百萬沒還…澎恰恰臨時請假沒出庭 原告苦等無人

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

債務纏身的藝人「澎恰恰」在彰化也有債主，被當事人提告未履行合約清償欠債100萬元，彰化地檢署檢察官今天傳喚10點30分開庭，他在開庭前10分鐘傳真請假未到；彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，承辦檢察官會再斟酌後續傳喚或以其它方式調查。

澎恰恰去年底傳出投資電影事業失利，欠債2億多元，無力還款去年底宣告破產。彰化縣顏姓蚵仔煎攤商今年6月多透過朋友介紹，同意以投資製作泡菜事業的方式「借錢」給澎恰恰，不料投資合約從未被履行，顏姓攤商興訟提告，彰化地檢署檢察官傳喚澎恰恰今天上午10點30分出庭應訊，顏姓攤商和吳姓證人都提早到彰化地檢署，不見澎恰恰人影，直到10點20幾分，襄閱主任檢察官葉建成說，書記官在10點20分收到澎恰恰未敘明請假理由的請假傳真。

顏姓蚵仔煎攤商苦水滿腹，指出經過吳姓友人介紹以投資製作泡菜事業的方式借款100萬元給澎恰恰，合約載明本金、利息、分紅的方式，若投資生意未履行，澎恰恰從今年7月起的每月10日償還15萬元本金，可是澎恰恰從未清償分文。

顏姓蚵仔煎攤商表示，他是小攤商，是用保險保單質借的方式取得100萬元，經由朋友轉手借給澎恰恰，並未見到澎恰恰，今年6月簽約，到現在從未接到澎恰恰一通電話，更別說見面，新冠肺炎疫情已經影響生意，他希望澎恰恰應按照合約行事，「歡喜借，甘願還。」不要違背良心說一套、做一套，積欠市井小民的辛苦錢。

據了解，澎恰恰私下告訴朋友，今天因血壓過高無法出門。彰化檢方據悉後，將請澎恰恰的律師提出相關事證和說明。

彰化縣員林警分局員警大陣仗等待澎恰恰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林警分局員警大陣仗等待澎恰恰。記者簡慧珍／攝影

檢察官 澎恰恰

延伸閱讀

澎恰恰欠債遭罵「活該」　黃明志揭殘忍內幕：4天定生死

澎恰恰遭控一騙再騙避不見面　「債主不只52人！」

澎恰恰接法院傳票成被告 深夜開直播詳述欠債真正過程

戒掉壞習慣！澎恰恰剩2.2億債務 抱怨「每天一堆人譙我」

相關新聞

出庭打離婚官司…理科太太「一切為了孩子」 美籍夫不解

百萬YouTuber「理科太太」與台裔美籍老公John打離婚訴訟，台北地方法院今天上午開庭調解，「理科太太」出庭前說「一...

家門反鎖男爬窗入內遭割喉喪命 犯案弟思覺失調判刑15年定讞

桃園徐姓男子拉下家中鐵門午睡，哥哥與父母不得其門而入，徐兄爬窗進屋，疑吵到弟弟睡覺，遭割斷氣管動脈。父母請鎖匠開門，驚見...

男持槍反告警違法搜索 法院：員警壓力非事後審判者可比

桃園徐姓男子車上藏了把衝鋒槍，因邱姓警員曾在軍中當彈藥士6年一眼認出有異，逕自開車門控制槍枝；法院審酌，邱雖是違法搜索，...

被按喇叭不爽逼停機車騎士 汽車駕駛遭判拘役50日

林姓男子去年10月14日下午開車經過新竹市區，遭後方騎機車的劉姓男子按喇叭，林一氣之下，竟開車先在竹市東區中華路與太原路...

欠債百萬沒還…澎恰恰臨時請假沒出庭 原告苦等無人

債務纏身的藝人「澎恰恰」在彰化也有債主，被當事人提告未履行合約清償欠債100萬元，彰化地檢署檢察官今天傳喚10點30分開...

駕駛未禮讓行人小心挨罰1200元 金門警今取締3件

為減少因未停讓行人所衍生之交通事故，並建立駕駛停讓文化，金城警分局今天表示，從昨日起，針對放學時段，校園周邊汽機車不停讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。