欠債百萬沒還…澎恰恰臨時請假沒出庭 原告苦等無人

債務纏身的藝人「澎恰恰」在彰化也有債主，被當事人提告未履行合約清償欠債100萬元，彰化地檢署檢察官今天傳喚10點30分開庭，他在開庭前10分鐘傳真請假未到；彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，承辦檢察官會再斟酌後續傳喚或以其它方式調查。

澎恰恰去年底傳出投資電影事業失利，欠債2億多元，無力還款去年底宣告破產。彰化縣顏姓蚵仔煎攤商今年6月多透過朋友介紹，同意以投資製作泡菜事業的方式「借錢」給澎恰恰，不料投資合約從未被履行，顏姓攤商興訟提告，彰化地檢署檢察官傳喚澎恰恰今天上午10點30分出庭應訊，顏姓攤商和吳姓證人都提早到彰化地檢署，不見澎恰恰人影，直到10點20幾分，襄閱主任檢察官葉建成說，書記官在10點20分收到澎恰恰未敘明請假理由的請假傳真。

顏姓蚵仔煎攤商苦水滿腹，指出經過吳姓友人介紹以投資製作泡菜事業的方式借款100萬元給澎恰恰，合約載明本金、利息、分紅的方式，若投資生意未履行，澎恰恰從今年7月起的每月10日償還15萬元本金，可是澎恰恰從未清償分文。

顏姓蚵仔煎攤商表示，他是小攤商，是用保險保單質借的方式取得100萬元，經由朋友轉手借給澎恰恰，並未見到澎恰恰，今年6月簽約，到現在從未接到澎恰恰一通電話，更別說見面，新冠肺炎疫情已經影響生意，他希望澎恰恰應按照合約行事，「歡喜借，甘願還。」不要違背良心說一套、做一套，積欠市井小民的辛苦錢。