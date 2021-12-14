瓦城不知肖像權期滿續以馬宥漩當廣告 高院判賠9萬確定

瓦城泰統集團董事長徐承義。圖／聯合報系資料照

參與電視劇「拜金女王」演出的女演員馬友芯，因發現瓦城泰式料理連鎖餐廳廣告仍使用她的照片，提損害賠償訴訟，求償157萬餘元，一審敗訴，但台灣高等法院今改判瓦城要賠償9萬元。

馬友芯今年改藝名為「馬宥漩」，曾拍過廣告、電視劇、電影。瓦城泰統公司的法定代理人為徐承義，他也曾拍過「1989放暑假」、「好小子6小龍過江」 、「遊俠兒」等電影。

馬友芯主張，瓦城泰統2012年間委由風暴公司拍攝平面廣告，廣告作品要掛在各分店，風暴公司安排旗下、包括她在內的5名模特兒拍攝。因她和風暴公司簽訂的「模特兒演藝事業經紀契約書」已在2013年5月26日屆滿，至遲於2014年2月28日以後，風暴公司就無權代理她授權他人使用含有她肖像的任何廣告製作物。

因瓦城泰統公司未取得馬友芯的同意，繼續使用這些廣告，廣告懸掛在台灣的65家分店、中國上海3家與蘇州2家分店，她認為肖像權遭侵害，因此依不當得利、侵權行為法律關係，要求瓦城泰統返還107萬1千元代言酬金，並賠償她50萬精神慰撫金。

高院民事庭認為，依照經濟契約和廣告代言契約的約定，馬友芯允諾肖像權供瓦城泰統廣告商業使用的期間為2012年起至2014年2月28日止，之後再使用就超過使用範圍；馬友芯請求償還自2014年3月1日至2020年2月計6年期間，未經她同意使用她肖像所應支付的客觀交易對價有據，應該允許。

高院審酌馬友芯拍攝這些平面廣告，授權瓦城泰統在台灣使用平面廣告2年的費用為1萬5千元，而瓦城泰統未經同意使用了6年，使用地除了台灣外，還包括中國上海3家、蘇州2家分店，因此認為她可以請求的肖像權9萬為合理價額。

瓦城泰統從2014年3月1日之後使用含馬友芯肖像的廣告，雖然已超過她同意使用的範圍，但瓦城泰統是因與風暴公司間的廣告代言契約而使用這些平面廣告，在2014年2月28日廣告代言契約期限屆滿後繼續使用也有取得風暴公司同意。

高院認為，瓦城泰統並不是和周女締約者，也未獲風暴公司告知，並不知肖像權期間已屆滿，沒有侵害肖像權故意或過失，且廣告內容又不是揭露周女隱私、醜化她形象或讓她名譽受損，請求50萬精神慰撫金部分無理。

本案判決確定，馬友芯和瓦城泰統公司皆不能再上訴。