出庭打離婚官司…理科太太「一切為了孩子」 美籍夫不解
百萬YouTuber「理科太太」與台裔美籍老公John打離婚訴訟，台北地方法院今天上午開庭調解，「理科太太」出庭前說「一切為了孩子，希望都可以順利」；John表示「I don't understand」。
2人簡短對外說明後，隨即進入法庭調解；據了解，他們今天預計針對小孩親權與財產分配相關問題調解、討論。
本名陳映彤的「理科太太」今年34歲，在美國取得生物醫學工程碩士學位，並發展事業，但創業之路並不順，直到她將護膚過程的人體實驗經驗PO網累積2300萬次點閱率，一炮而紅。
據了解，「理科太太」傳婚變前，曾與先生積極尋求婚姻諮商，最終後走上訴訟離婚一途，訴訟案今年10月26日調解時，她的先生以視訊方式隔海開庭，今天再次調解時，2人一起現身台北地院家事法庭。
「理科太太」和先生熱戀期意外懷孕，兒子今年已經4歲，前陣子兒子生日時，「理科太太」PO文「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，話中有話。
另一方，「理科先生」當時人不在台灣，也PO文表示受到疫情影響，返台要隔離14天，承諾兒子「我會帶你探索更多有趣地事物，這篇貼文只是想讓你知道，爸爸非常想念你，並且會好好補償這次的缺席」。
據知，「理科太太」曾透露夫妻倆遠距相處不是婚變主因，雖然夫妻難免摩擦，但最終還是沒辦法解決彼此的個性問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言