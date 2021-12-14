快訊

你知道公投在投什麼嗎？法官：應深化人民法治觀念

高醫驗毒出包害到院檢 雄、橋兩檢清查共38案恐涉誤判

她在家偷喝2杯沒老實說 為丈夫代駕遇警直喊「衰」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

尤姓婦人「喝了2杯酒」，外出載丈夫回家，途中遇警直呼「有夠衰」。記者林保光／翻攝
尤姓婦人「喝了2杯酒」，外出載丈夫回家，途中遇警直呼「有夠衰」。記者林保光／翻攝
尤姓婦人昨晚因丈夫在外喝酒找她幫忙代駕，不料，她騎車載丈夫回家途中卻遇警方攔查，她以為只喝了2杯應該沒事，但經警方酒測，發覺酒測值超標，涉嫌酒後駕車，反而惹上公共危險罪官司，直呼「有夠衰（倒楣）」。

據了解，尤姓婦人（36歲）的丈夫昨晚外出與朋友小聚，因喝了酒不想酒駕騎車回家，便找她去代駕。昨天晚間10點30分，尤婦騎機車載丈夫，經過高雄市苓雅區福德三路與河北路口，因丈夫沒戴安全帽，被高雄市警苓雅分局員警攔查。

員警開罰單時，卻發覺尤婦吐出酒氣，要求對尤婦酒測，發覺她的呼氣酒測值濃度每公升近0.5毫克，在旁的丈夫也吃驚。

尤婦坦承，出門前2小時喝了威士忌，原本準備休息，臨時接到丈夫的電話，說喝了酒不能騎車回家，要她去載回家，尤女心想自己「只喝2杯」應該沒事，便去載丈夫，沒想到遇到警察攔查，直呼「我有夠衰！」

尤婦的的丈夫見妻子酒測值超標被逮捕，相當懊悔，說不知道妻子出門前喝酒，早知道就不請她代駕了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

延伸閱讀

才因酒駕剛出獄　慶祝重生喝開遇攔檢酒測值高達1.10

金山警酒駕求饒喊「會害我沒工作」 法院斥：知法犯法

多元化計程車司機酒駕釀禍　汐止早上6車連環撞交通大回堵

喝6瓶啤酒彰化開貨車到桃園 酒測0.2擦撞法院判無罪

相關新聞

家門反鎖男爬窗入內遭割喉喪命 犯案弟思覺失調判刑15年定讞

桃園徐姓男子拉下家中鐵門午睡，哥哥與父母不得其門而入，徐兄爬窗進屋，疑吵到弟弟睡覺，遭割斷氣管動脈。父母請鎖匠開門，驚見...

她在家偷喝2杯沒老實說 為丈夫代駕遇警直喊「衰」

尤姓婦人昨晚因丈夫在外喝酒找她幫忙代駕，不料，她騎車載丈夫回家途中卻遇警方攔查，她以為只喝了2杯應該沒事，但經警方酒測，...

女子未婚生子失手殺死嬰兒 二審判緩刑

陳姓女子未婚生子，擔心被家人責罵，隱瞞懷孕去年2月在浴廁產下男嬰後抱回房間，男嬰鼻頭遭擠壓窒息不治，台南高分院今天依生母...

組挖礦機房想省支出 男子破壞電表狂竊台電178萬電費遭判刑

彭姓男子2017年間在新竹地區經營虛擬貨幣礦場，裝設機台全天候挖礦，因用電量大，為減低電費支出，彭兩次委託友人將台電外箱...

男被脫光打到尿失禁還遭迫舔乾淨 給5分鐘穿衣他滑倒撞死

貨運工謝志雄和友人蔡裕豐遇到與蔡有債務糾紛的黃姓男子，黃遭多人施暴，被迫脫光衣服、用繩子綑綁。為了阻止黃呼救，一群人拿香...

國民法官上訴審模擬法庭 台南高分院今進行審理程序

台南高分院今天舉行國民法官上訴審模擬法庭，上午進行審理程序，藉由擬真演練，共享上訴審及相關程序操作經驗，探討國民法官法在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。