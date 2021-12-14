她在家偷喝2杯沒老實說 為丈夫代駕遇警直喊「衰」
尤姓婦人昨晚因丈夫在外喝酒找她幫忙代駕，不料，她騎車載丈夫回家途中卻遇警方攔查，她以為只喝了2杯應該沒事，但經警方酒測，發覺酒測值超標，涉嫌酒後駕車，反而惹上公共危險罪官司，直呼「有夠衰（倒楣）」。
據了解，尤姓婦人（36歲）的丈夫昨晚外出與朋友小聚，因喝了酒不想酒駕騎車回家，便找她去代駕。昨天晚間10點30分，尤婦騎機車載丈夫，經過高雄市苓雅區福德三路與河北路口，因丈夫沒戴安全帽，被高雄市警苓雅分局員警攔查。
員警開罰單時，卻發覺尤婦吐出酒氣，要求對尤婦酒測，發覺她的呼氣酒測值濃度每公升近0.5毫克，在旁的丈夫也吃驚。
尤婦坦承，出門前2小時喝了威士忌，原本準備休息，臨時接到丈夫的電話，說喝了酒不能騎車回家，要她去載回家，尤女心想自己「只喝2杯」應該沒事，便去載丈夫，沒想到遇到警察攔查，直呼「我有夠衰！」
尤婦的的丈夫見妻子酒測值超標被逮捕，相當懊悔，說不知道妻子出門前喝酒，早知道就不請她代駕了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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