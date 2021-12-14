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女子未婚生子失手殺死嬰兒 二審判緩刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓女子未婚生子，擔心被家人責罵，隱瞞懷孕去年2月在浴廁產下男嬰後抱回房間，男嬰鼻頭遭擠壓窒息不治，台南高分院今天依生母殺嬰罪判陳女1年2月徒刑、緩刑3年，緩刑期間須保護管束，並在判決確定後1年內每月接受2次心理諮商或治療。

台南地院一審以陳女受疫情影響而失業，又未婚生子獨自承受巨大壓力、一時舉止失措而犯案，處1年2月徒刑，緩刑3年。檢方認她自始自終並未全然承認犯罪事實，上訴二審，台南高分院今天上午9時30分 宣判，認為一審認事用法無不當，維持一審判決 。

檢警調查，陳女未婚，與前男友性行為後懷孕，兩人分手。因未婚生子，擔心被責罵，隱瞞懷孕。去年2月2日上午，她獨自在區住處浴廁產下男嬰後，自行剪斷嬰兒臍帶，再將他抱上2樓房間，放在床邊，而以趴睡或置入塑膠袋中造成新生兒鼻頭擠壓，外呼吸道阻塞窒息身亡後，以塑膠袋包裹後藏在衣櫃內。

事後，她因腹部疼痛不止，兩度到醫院就診，經超音波檢查下腹部有不明物體，轉至醫院急診且住院觀察，發現子宮內有胎盤殘留，經由婦產科醫師手術取出胎盤殘留，確認她懷孕生產。

陳女起初否認生產，經社工會談，她才告知社工生產後新生兒出生後不久即死亡，屍體藏放住處2樓房間，經警陪同陳母前往房間檢視後發現嬰屍。台南地院審理時，她表示，生產當日，男嬰已死亡，就將他包進塑膠袋、藏放在房間衣櫃內，並表示對不起男嬰。

台南地院認為，案發時陳女與母親在餐廳工作，受疫情影響，餐廳歇業而失業。陳女個性孤僻，不善與人處的人格特質，且未婚生子，恐遭家人責罵，獨自承擔巨大壓力情況下，一時舉止失措犯下本案，雖陳女擅自剝奪嬰兒生命的行為，非法律所允許，但其情節，尚有可憫之處。一審處1年2月徒刑，緩刑3年。

陳姓女子未婚生子，隱瞞懷孕去年2月在浴廁產下男嬰後抱回房間，男嬰鼻頭遭擠壓窒息不治，台南高分院今天依生母殺嬰罪判陳女1年2月徒刑、緩刑3年。圖／本報資料照片
陳姓女子未婚生子，隱瞞懷孕去年2月在浴廁產下男嬰後抱回房間，男嬰鼻頭遭擠壓窒息不治，台南高分院今天依生母殺嬰罪判陳女1年2月徒刑、緩刑3年。圖／本報資料照片

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