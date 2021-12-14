組挖礦機房想省支出 男子破壞電表狂竊台電178萬電費遭判刑

彭姓男子2017年間在新竹地區經營虛擬貨幣礦場，裝設機台全天候挖礦，因用電量大，為減低電費支出，彭兩次委託友人將台電外箱封印鎖撬開，破壞鉛封印及電表計量齒輪，使電表失準，藉此竊取電費，短計電能高達67萬餘度，共計詐得短繳電費約178萬多元；新竹地院審理終結，彭被依兩個詐欺得利罪各判刑6月。

判決書指出，彭男與多名友人合夥經營虛擬貨幣挖礦事業，彭男負責設立、營運及管理機房。2017年6月間，彭發現挖礦機台（伺服器、電腦主機等）用電量甚大，為減低電費支出，委託林姓友人以15萬元代價，私自將挖礦一廠房的台電新竹區營業處設置的電表外箱封印鎖撬開，並破壞鉛封印及電表計量齒輪，致該電表計度失準，使台電抄表人員陷於錯誤，依不正確的度數計量並收取電費，詐得短繳電費約74萬4889元。

另外，同年12月間，彭男在鐵皮屋挖礦二廠房，以同樣方式找來林姓友人，以每月5萬元代價，在每2個月台電公司抄表前後接續私自破壞電表，這次詐得短繳電費約104萬6612元，林男則收受共計29萬5000元。直到台電接獲檢舉，與警方前往兩處機房，才查獲這起竊電案件。

法官審理時，彭男坦承犯行，但林男卻否認，辯稱他從來沒去過彭的礦場，當時只有一名余姓男子要跟他談開價，之後就沒消息了，雙方也沒達成合作共識。

法官認為，彭男、林男本案犯罪所生損害部分，為台電公司的財產法益侵害，據台點公司估算，短計電能分別高達28萬餘度、39萬餘度，造成的損害非輕微。與被害人關係部分，林於犯後除未與台電公司和解外，還責怪台電配合檢警提供相關資料，而彭一廠房已與台電和解，繳納和解金29萬1824元，二廠部分即有償委任親人出面，與台電和解，實際繳納8萬2580元，不過之後因礦廠內部賠償爭議未能持續支付和解金。