男被脫光打到尿失禁還遭迫舔乾淨 給5分鐘穿衣他滑倒撞死

貨運工謝志雄和友人蔡裕豐遇到與蔡有債務糾紛的黃姓男子，黃遭多人施暴，被迫脫光衣服、用繩子綑綁。為了阻止黃呼救，一群人拿香蕉塞他的嘴，還拿打火機燒他腹部和下體體毛；黃因遭毆打而滴尿到地板上，蔡逼他舔乾淨。黃因被打到昏頭，滑倒後重傷不治，台北地方法院依傷害致死罪判謝7年2月徒刑；台灣高等法院今駁回上訴。

蔡裕豐目前遭通緝中，參與施暴的魏雋弦、魏詳和則另案審理。

2019年4月24日凌晨，謝志雄、蔡裕豐、魏雋弦在台北市萬華區一家清茶館遇上黃姓被害人，蔡因和黃有債務糾紛，攔下黃另闢處所談判。檢察官指控，當天凌晨1時40分至3時20分，謝志雄等人拳擊、腳踢黃，另拿牌尺毆打黃的手部，再輪流持跳繩抽打黃的身體。

之後，蔡裕豐喝令黃脫去衣物，以繩索捆綁住黃的雙手，將香蕉塞入黃的嘴巴阻止黃呼救，又持打火機燒灼黃下體的體毛。期間，黃因遭毆打而尿在地板上，蔡命令黃舔噬自己排出的尿水。

謝志雄等4人一陣圍毆後，黃的行動、意識力大減，且施虐處地板有尿液、水漬和散落的香蕉果肉，變得濕滑，蔡裕豐對說「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃從地板爬起卻滑倒，因頸椎脫臼、位移而死亡。

台北地院審理時，謝志雄否認「塞香蕉」、「燒體毛」，稱與黃的死亡無關。律師辯護稱謝是一時思慮不周，跟著前往現場，只想給黃皮肉教訓而已。北院認為謝只因朋友與黃有嫌隙，就共同暴力傷人，致黃滑倒而死，審酌犯罪情節、分工程度，謝在偵查中認罪、審判中翻供等，判他7年2月徒刑。