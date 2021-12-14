國民法官上訴審模擬法庭 台南高分院今進行審理程序

台南高分院今天舉行國民法官上訴審模擬法庭，上午進行審理程序，藉由擬真演練，共享上訴審及相關程序操作經驗，探討國民法官法在上訴審有可能面臨的法律爭議及解決方法，以迎接國民法官法新制上路。

模擬案信是以嘉義地方法院家暴殺人案件為基礎，擔任模擬法庭合議庭的成員為審判長法官蔡庭宜、陪席法官蔡川富、受命法官林坤志，辯護人由台南高分院公設辯護人簡松柏擔任，蒞庭檢察官為台南高分檢檢察官章京文擔任。評論員邀請國成功大學法律系教授陳運財擔任。

模擬案件內容為被告與被害人為夫妻，被告因被害人 沈迷酗酒及賭博，兩人經常發生爭吵，在一次發爭吵後，被告持菜刀在住處朝被害人前額、頸部砍殺、割殺，致被害人休克死亡。

第一審判處被告犯殺人罪，處有期徒刑10年。被告上訴，以案發當日被害人酗酒且出言辱罵被告，被告因此才持刀殺害其配偶，被告事後又以菜刀砍殺自己，並喝下清潔劑自殺，依被告案發當天情形，原判決未適用刑法第59條規減輕其刑，應有不當等為由；檢察官則未上訴。

台南高分院指出，模擬法庭測試在新制的架構上，被告只對第一審判決量刑提起上訴，檢察官則未提起上訴，辯護人在準備程序中聲請對被告作精神鑑定，主張在第一審時未主張的被告在案發時有刑法第19條第2項精神耗弱情形。