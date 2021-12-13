謝和弦2年前直播罵「臭卒仔」 吳宗憲提告求償100萬元

藝人謝和弦在2019年不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，挨告後供稱當時躁症發作，不知講得這麼嚴重，士林地方法院今年9月依照公然侮辱罪，判處謝拘役20日，可易科罰金2萬元。吳宗憲另提請民事訴訟求償100萬元，法院今天開庭，謝和弦未到庭，法官諭知12月30日宣判。

今天下午士林地方法院首開庭，謝和弦未到庭進行言詞辯論，吳宗憲則委由律師楊立行到庭，律師則聲請一造辯論判決，並主張至今都沒有收到謝和弦任何道歉，就交給法官審理。法官諭知全案辯論終結，12月30日宣判。

全案起源於，2019年12月，謝和弦因不滿吳宗憲評論高以翔猝逝原因，在臉書直播公然侮辱吳宗憲，指名道姓「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」，假鬼假怪，辱罵臭卒仔、三字經等語，直播內容經媒體報導後，以「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。

謝和弦開庭時稱，那陣子狂開直播，真的不知自己講的那麼嚴重、不知道有講那麼多；媒體拍出來的影片，可以看出眼神、談吐非常不正常。士林地院今年8月言詞辯論，謝和弦沒到庭，但事前提出的就醫紀錄、診斷證明等，證明因躁症發作，曾住院治療一個月。