快訊

公投搞得像選舉一樣不累嗎？ 侯友宜晚間千字文表態了

19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界 14日飛抵台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝和弦2年前直播罵「臭卒仔」 吳宗憲提告求償100萬元

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人謝和弦在2019年不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，挨告後供稱當時躁症發作，不知講得這麼嚴重，士林地方法院今年9月依照公然侮辱罪，判處謝拘役20日，可易科罰金2萬元。吳宗憲另提請民事訴訟求償100萬元，法院今天開庭，謝和弦未到庭，法官諭知12月30日宣判。

今天下午士林地方法院首開庭，謝和弦未到庭進行言詞辯論，吳宗憲則委由律師楊立行到庭，律師則聲請一造辯論判決，並主張至今都沒有收到謝和弦任何道歉，就交給法官審理。法官諭知全案辯論終結，12月30日宣判。

全案起源於，2019年12月，謝和弦因不滿吳宗憲評論高以翔猝逝原因，在臉書直播公然侮辱吳宗憲，指名道姓「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」，假鬼假怪，辱罵臭卒仔、三字經等語，直播內容經媒體報導後，以「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。

謝和弦開庭時稱，那陣子狂開直播，真的不知自己講的那麼嚴重、不知道有講那麼多；媒體拍出來的影片，可以看出眼神、談吐非常不正常。士林地院今年8月言詞辯論，謝和弦沒到庭，但事前提出的就醫紀錄、診斷證明等，證明因躁症發作，曾住院治療一個月。

法院安排謝和弦精神鑑定，醫院回函指稱，謝因躁症發作等，辨識行為能力違法或欠缺辨識行為能力「顯著降低」症狀若嚴重時，會影響對外界的判斷力。吳宗憲的委任律師則稱，躁症應非持續狀態，認為無顯著降低影響其行為，加上犯後迄今未道歉、傳喚未到庭，沒有悔意，請法院不得給予減刑。法院認定，謝犯公然侮辱罪，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

謝和弦（圖）遭吳宗憲提告求償100萬元。圖／本報資料照片
謝和弦（圖）遭吳宗憲提告求償100萬元。圖／本報資料照片

直播 公然侮辱 律師

延伸閱讀

劉畊宏遷居上海有隱情？吳宗憲當年天價禮金數字曝光

去年舉報謝和弦強制送醫　老婆陳緗妮還原真相「當時真的很慘」！

謝和弦大鬧方艙醫院 黃明志讚：比新聞裡面看到的正常

獨／東森上海公告停止營運阻赴陸 吳宗憲：是隔離太困擾

相關新聞

謝和弦2年前直播罵「臭卒仔」 吳宗憲提告求償100萬元

藝人謝和弦在2019年不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，挨告後供稱當時遭症發作，不知講得這麼嚴重，士...

台北高等行政法院認定為國民黨附隨組織 中投、欣裕台將提起上訴

中投公司及欣裕台公司因黨產會認定為國民黨附隨組織之行政處分違法不當而訴請撤銷，於11月25日被台北高等行政法院判決駁回起...

中捷前朝招募人員高分落榜監察院糾正 藍議員按鈴申告

監察院日前糾正2018年間台中捷運公司招募人員不公事件，市議員李中今前往地檢署按鈴申告時任董事長的蔡岡廷與前人資處長田月...

田中媽乾德宮管委會鬧雙胞多年 鎮長提告爭管理權駁回

彰化縣田中鎮媽祖廟乾德宮主導權風波歷經二任鎮長仍未平息，現任田中鎮長洪麗娜提告確認由前鎮長鄭俊雄主導選出的乾德宮主委蔡明...

台東縣議員涉詐領4900元交通膳食費 檢依貪汙罪起訴

台東縣黃姓議員去年10月20日、21日未出席東縣議會開會，涉嫌事後在簽名簿簽名，詐得議會會議出席費、交通費及膳食費共49...

向法官求償200萬 彭文正跨海稱：告官是盼司法改革

資深媒體人彭文正為確認總統蔡英文博士學歷真偽，向法院興訟，他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。