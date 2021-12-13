田中媽乾德宮管委會鬧雙胞多年 鎮長提告爭管理權駁回

彰化縣田中鎮媽祖廟乾德宮主導權風波歷經二任鎮長仍未平息，現任田中鎮長洪麗娜提告確認由前鎮長鄭俊雄主導選出的乾德宮主委蔡明煌等人籌組的管委會等人管理權不存在，遭彰化地方法院駁回，洪麗娜表示會再上訴。

前鎮長、彰化縣議員鄭俊雄在卸任鎮長前另招募信徒，召開信徒籌備會，籌組乾德宮管委會，並由管委會選出主委蔡明煌，與前後繼任鎮長謝文賢、洪麗娜均摃上，乾德宮主委因此鬧雙胞多年。

洪麗娜上任後以乾德宮主委自居，去年還因此被監察院彈劾，理由是違反公務員服務法未經許可不得兼職規定，不過後來因洪麗娜已卸任，懲戒法院最後做出判決洪麗娜不必受懲戒，但洪麗娜仍認為，乾德宮數十年來都是由田中鎮長擔任管理人，堅持「鎮廟不能變家廟」，仍向彰化地方法院提出確認蔡明煌、鄭俊雄等等46人管理權委任關係不存在。

彰化地方法院判決指出，乾德宮適用監督寺廟條例，寺廟財產法物為寺廟所有，行政機關係從事行政監督輔導作為，田中鎮公所與乾德宮僅存有行政監督輔導之公法關係，且內政部101年函及彰化縣政府102年均函文因鄉鎮市長對於轄管寺廟負責人職務上具有監督關係，不得兼任寺廟負責人。

鄭俊雄是在卸任鎮長前收到內政部函文及縣府函文鎮長不得兼任寺廟負責人，為了維持寺務運行，避免無人管理寺廟財產而呈現真空狀態，損及寺廟信徒權益，才會以乾德宮暫代負責人身分辦理招募信徒、召開信徒籌備會、造報信徒名冊、訂定章程，於法有據。

判決指出，根據內政部函文及縣府函文，鄉鎮市長對於轄管寺廟負責人職務上具有監督關係，不得兼任寺廟負責人，所以不管是接任鎮長的謝文賢或是洪麗娜都不得依循往例兼任乾德宮管理人，所以洪麗娜主張確認蔡明煌等人的管理權不存在實屬無據，予以駁回。