中捷前朝招募人員高分落榜監察院糾正 藍議員按鈴申告

監察院日前糾正2018年間台中捷運公司招募人員不公事件，市議員李中今前往地檢署按鈴申告時任董事長的蔡岡廷與前人資處長田月玲背信與毀損文書，期司法追究相關人員刑責，以維法制及考生權益。中捷公司指出，當年首次招考，公司成立初期人力且經驗不足，程序疏漏，隔年起重新檢討杜絕疏漏。中捷另補救，將讓權益受損、有意願的考生到公司任職。

李中說，當時有落榜考生向他陳情，例如第一次考試沒有筆試，300多人全部採面試，平均一人面試3.2分鐘就決定是錄用。被議員強烈質疑後，同樣在前市府任內，第二次考試雖新增筆試，但同一考場內，某2位考生的筆試及口試成績都比錄取者高分，卻雙雙落榜。

李中說，種種不合理且不公平的狀況，他懷疑特定人員有非錄取不可的內幕，嚴重破壞公部門考試掄才的公正與公信力。相關考試資料理應妥善保管，但監察院要調查時，保管員工竟以資料不見了來搪塞，太多不合理與不合法。

李中到地檢署按鈴申告，請檢調與法官秉持司法正義，詳盡調查維護考生權益及考試甄選制度公平性。

中捷公司強調，因議員控告對象是前董事長及前人資處長，兩人都離開公司，中捷無法代為回應。針對中捷2018年人員招募作業遭監察院糾正，2019年起重新檢討人員招募各項作業程序，透過公告筆試試題、錄取人員名單及最低錄取成績等方式，達到公開、公平、公正原則，上個月也公告新進人員甄選作業要點，讓招募流程更完善。