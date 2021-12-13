台東縣議員涉詐領4900元交通膳食費 檢依貪汙罪起訴
台東縣黃姓議員去年10月20日、21日未出席東縣議會開會，涉嫌事後在簽名簿簽名，詐得議會會議出席費、交通費及膳食費共4900元，檢調訊問時黃坦承犯行，檢訊後依違反貪汙治罪條罪嫌提起公訴，因犯罪所得低於5萬元、黃也已繳回，犯後態度尚佳，檢方建請院方依法減刑並從輕量刑，給予自新機會。
記者去電黃姓議員，但至截稿前黃未接電話回映，另部分議員也憂心心本案只是開端，詐領出席費案是否可能涉及更多人。
起訴書指出，黃姓議員任期自107年12月25日，至111年12月25日止，為依法令服務於地方自治團體，所屬機關而具有法定職務權限之公務員。
黃女明知於台東縣議會依法開會期間，出席會議之縣議員得支領出席費、交通費及膳食費，未出席會議之縣議員則不得領取，其於109年10月20日、21日均未至台東縣議會出席，卻在台東縣議會第19屆第4次定期會簽到簿簽名，致不知情議會承辦人員誤認其有出席，給付4900元給黃女。
檢調接獲檢舉，日前傳訊黃女時，黃坦承犯行，與台東縣議會相關證人證述相符，檢調並有縣議會簽到簿，議員出席費、交通、膳食費印領清冊等證物，認定黃女涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，利用職務機會詐取財物罪嫌，依法起訴。
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