羅東警誆騙民眾77萬元 遭判10年徒刑

前宜蘭縣警局羅東分局公正派出所陳姓警員因債務壓力，護鈔時向老翁謊稱派出所可代為保管，侵占老翁新台幣40萬元，偵辦詐騙案又誆騙婦人37萬元。宜蘭地院今天判陳男10年徒刑。

檢警調查，宜蘭一名老翁1月間到銀行提領40萬元，欲支付房屋修繕費用，行員見他年事已高，且提領金額高達40萬元，便主動向公正派出所提出協助護鈔需求。

陳員將老翁載回住處後，得知這筆錢過幾天才會支付，便向老翁佯稱派出所可先幫忙保管，等到要支付房屋修繕費用時，會再把款項送到老翁住處，老翁不疑有他，便將40萬交給陳員。

老翁之後到派出所找陳員打算領回這筆錢時，陳員起初否認曾收過40萬元。警方發覺事有蹊蹺，主動介入調查，並報請宜蘭地檢署偵辦，經檢警清查，發現陳員還涉及另一起案件。

檢警查出，陳員去年11月間偵辦林姓婦人遭詐騙案時，向林女謊稱手上有詐欺集團3條線索，需向林婦借用30萬元作為誘餌，才能引出詐欺集團首腦。

陳員之後又向林女佯稱，詐欺集團首腦在花蓮，要到外縣市查案，需要再拿10萬元，但林女表示帳戶沒有那麼多錢，僅有7萬元，陳員從林女手中共詐得37萬元。陳員於兩案合計得手共77萬元已全數花光，東窗事發後，已在2月3日離職。

檢方今年4月間全案偵查終結，依貪污治罪條例起訴陳員，宜蘭地院審理後，今天依貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪，兩案分別判處7年6月徒刑、褫奪公權3年，及7年4月徒刑、褫奪公權3年，有期徒刑部分應執行10年，全案可上訴。