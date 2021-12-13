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已婚富商贈七期豪宅反悔 設計師求履行法院不准

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女設計師曾任醫師，她與已婚的台中市廖姓商人透過友人介紹認識交往，她指控，廖姓商人原本贈她七期的2210萬房產一棟，加上每月給付10萬生活費，但今年以存證信函要求她搬出豪宅，她因此請求商人履行贈與契約，台中地院審理後，認定廖女無法提供具體契約，駁回廖女訴請。

判決指出，廖姓女子在中國醫藥大學畢業後，取得醫師資格執業後，放棄醫師工作，前往義大利學設計，後從事設計師工作，她在2012年間，經由友人介紹，認識經商、已婚廖姓商人，雙人展開交往，並同居6年多。

廖女指控，廖在2013年2月14日，為證明對她的情感，承諾贈與她一棟位於台中市七期、要價2210萬的房屋，因當持廖罹患惡性軟骨肉瘤，所以雙方同意暫以廖名義購買房產，並以廖名義向銀行辦理2100萬元最高限額抵押權，而購買房屋後，廖將房屋、土地所有權狀、買賣交易文件、房屋鑰匙、出入磁扣等物品，都交給她。

廖女表示，她在2017年11月搬入後，已居住4年多時間，但今年3月間，廖卻以存證信函，告知她要出售房屋，無法繼續借他，還要求她5日被搬遷完畢，她才提出履行贈與契約的訴請。

但廖姓商人辯稱，雙方的確有認識、交往，有親密關係，但他未曾隱瞞已婚身分，而雙方各有住處，並未同居，另外，廖女無固定收入，所以他在2013年間有匯款10萬給廖女，至2014年10月間，他一共給了廖女149萬，不過雙方後來因其他感情糾紛而疏離，已終止男女朋友關係。

廖姓商人說，2017年間，因母親年老，未來有住電梯大樓的需求，所以購買七期的房屋，而廖女是設計師，所以陪他看屋，而且還主動承攬設計工程，他基於照顧朋友生意立場，又適逢要出國，所以將鑰匙交給廖女，但沒想到廖女占住在該房產內，他強調，若有意將房產贈與廖女，為何迄今3年多，仍未辦理過戶。

台中地院審理後，認定廖女無法提供具體的贈與契約，就算廖女提出有具體居住、使用該棟房產的事實，但也可能是廖姓商人所主張的「使用借貸關係」，無從以居住事實，證明贈與契約存在，另外廖女還聲請向內政部移民署調取廖姓商人在2013年、2014年出入境的紀錄，以證明二人有一起到過印尼、義大利、加拿大、泰國等地，但就算雙方有共同旅遊的事實，但也難以證明廖姓商人有贈與不動產的承諾，認為無調查必要，駁回廖女訴請。

台中市廖姓女設計師要求已婚廖姓商人履行贈與契約，依約贈與要價2210萬的七期豪宅，台中地院審理後，認為廖女無法提供具體贈與契約，駁回廖女訴請。圖／報系資料照
台中市廖姓女設計師要求已婚廖姓商人履行贈與契約，依約贈與要價2210萬的七期豪宅，台中地院審理後，認為廖女無法提供具體贈與契約，駁回廖女訴請。圖／報系資料照

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