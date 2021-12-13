不懂中文怪教授「英文差」 港生狂寄信申訴下場慘了

從香港來台攻讀高雄醫學大學心理系碩士的芮姓研究生，不滿蘇姓助理教授上課頻用中文讓他難理解，連續寄多封電子郵件給校長、教務長，質疑蘇「英文程度低」、「Poor English 」，副本還給院長、行政人員、系所教授等百餘人；蘇不滿名譽受侵害提告，向芮男求償50萬元還要求登四大報頭版道歉，高雄地院審結，判賠7萬元，但不需登報道歉。

判決指出，就讀台灣某大學心理系研究所的芮姓研究生，選修蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」，蘇姓助理教授在課堂以中文授課，使得芮男難理解上課內容，曾就課堂內容向學校學生申訴評議委員會申訴，指控蘇姓助理教授「英文能力不佳」。

但芮男申訴完後，認為上課環境沒改善，前年7月10日起連發多封電子郵件到校長、教務長、蘇姓助理教授等人信箱，「本人因未能聯絡蘇文碩博士，我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇文碩博士，也可以還蘇博士一個清白的機會」。

文中不僅質疑蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」，還反諷「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你……」，除了寄給校長等人外，副本還寄給校內其他學院院長、教授及行政人員等超過百人。

蘇姓助理教授收到信件後氣炸，認為芮妨害他名譽，提告求償50萬元，還要求芮男花費約百萬元，在四大報頭版下方登報致歉，並向副本收件對象寄信澄清。但芮男審理時反駁，稱「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」等式針對考試題目及出題者，是教授自己對號入座，不應該要求他賠償。

高雄地方法院審理時，法官根據芮男信中前後語句的關聯性及脈絡，認為芮言論明顯是針對蘇姓助理教授，而且他每封信的副本對象，多為政府機關或教育機構，因此認定他的言論足使蘇男社會評價貶損，因此不採信芮男的說法，判他要賠償7萬元。