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妻子下海陪酒與男客曖昧 酒店經理獲賠40萬元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

酒店擔任店經理的劉姓男子查看酒店女陪侍的陳姓妻子手機，發現她透過LINE詢問蔡姓酒客稱「你會不會只有那個運動體力好啊」等，自認配偶權受侵犯，向2人求償。台北地方法院審理，判決陳女、蔡連帶賠償劉40萬元。可上訴。

事實上，劉姓男子本身也是酒店從業人員，在某酒店擔任店經理，他與陳姓妻子結婚8年，育有1子。

劉姓男子提告主張，妻子2020年底在店裡認識蔡姓酒客，2人發展婚外情，妻子曾透過LINE傳送「想你、好想你、我愛你、寶貝」、「我只是太在乎你了、你會不會只有那個運動體力好啊」的簡訊給蔡姓酒客，懷疑2人有不軌，向他們求償100萬元。

劉的妻子、蔡透過律師否認不軌。律師說，劉明知妻子在酒店工作，卻從未反對，陳女與蔡是女陪侍與男賓客的關係，陳女基於維繫主雇情誼與蔡出遊，使用較曖昧的對話，應是酒店女陪侍工作的範疇等。

律師還認為，陳女、蔡會共同赴旅館，是因蔡酒醉，不能據此推論2人不倫，加上陳女以「前男友」稱呼劉姓男子，蔡無從得知陳女尚有婚約，主張2人免賠。

法官審理卻認為，就算劉姓男子無法舉證妻子與蔡姓酒客發生性關係，不過，根據劉妻、蔡雙方以LINE傳出、回覆的相關訊息，可知陳女、蔡已侵害劉的配偶權，審酌陳女、蔡姓酒客的客觀條件，判2人應連帶賠償劉姓男子40萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒店 律師 LINE

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