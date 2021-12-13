三井宴游世一買台開股卻身陷囹圄 聲請再審想先出獄

前總統陳水扁女婿趙建銘等人兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，最高法院10月14日判刑定讞，但寬頻房訊總經理游世一不甘遭判刑4年4月、沒收6647萬犯罪所得，聲請再審。台灣高等法院今開訊問庭，人在台北監獄的游透過視訊喊冤並聲請停止執止執行；高檢署公訴檢察官張安箴援刑事訴訟法規定指聲請再審無法停止執行刑罰。

2005年間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，預料可產生約15億元利得，淨值回升至18億元。台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票。當年7月間，蘇德建兩度安排三井宴，趙在聚餐後，告知父親趙玉柱這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。

游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。

高院更五審時的被告剩下趙玉柱父子、蘇德建與游世一4人，更五審判趙建銘3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月徒刑，最高法院今年10月14日駁回4人上訴定讞，統統入獄。

高院今開庭時，游的律師陳國文指台開公司2004年的年報早就公開，且原判決適用的「重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定消息公開方式，包括「兩家以上每日於全國發行報紙之非地方性版面、全國性電視新聞或前開媒體所發行之電子報報導」，當時的相關新聞經工商時報、經濟日報報導，且董事長蘇德建也在2005年7月4日接受東森新聞採訪，「三井案要講的都已公開」。

陳說，游世一決定要買股不是聽蘇德建的建議，游認為被判刑有很多委屈。陳指游買股只是想當董事長，卻被判這麼重，況且三井宴吃2個小時，蘇德建是斷斷續續地講，不足以證明蘇有講重大消息的內容。

檢察官張安箴則指再審案根本沒有「新證據」，原審早就有年報資料，且年報資料與台開案也沒有關係；依游世一的邏輯「本來就要買」為何沒看到年報就買？張安箴表示，台開公司在2005年7月15日召開第14屆董事會第3次會議時的決議，卻直到7月25日傍晚5點36分19秒才公開訊息，因為蘇德建還沒安排好人來買彰銀要釋出的台開股票，以台開當時雞蛋水餃股的價錢，要吸引人認購一定要有利基，蘇才安排兩次三井宴，確認游世一、趙建銘都願意買。