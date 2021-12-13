路過監獄舊恨湧心頭 他對著便溺、飆罵還直播

高姓男子曾因違反森林法等罪遭判刑入嘉義監獄服刑，去年執行完畢，今年與友人駕車行經嘉義監獄，疑因不滿之前獄方管理方式，竟然涉嫌在嘉義監獄前公然便溺、手指獄方「X」辱罵，高男還利用臉書開直播，經民眾向嘉義監獄檢舉後送辦。法院簡易庭依侮辱公署罪處高男拘役60日，得易科罰金，可上訴。

高姓男子因涉及違反森林法等罪嫌判刑確定入嘉義監獄服刑，2019年3月假釋出獄，去年9月假釋保護管束期滿執行完畢，今年3月14日高男駕車搭載友人四處遊玩，途經嘉義縣鹿草鄉嘉義監獄門前時，疑因不滿之前服刑期間嘉義監獄內部管理方式，涉嫌以臉書對外直播方式，公然在嘉義監獄前便溺，再以手指嘉義監獄，並辱罵「X」，有網友擷取直播影像向嘉義監獄檢舉，獄方蒐集相關證據報警。