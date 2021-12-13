立委趙正宇涉貪170萬 檢再聲請審判750萬不明財產

立委趙正宇。 本報資料照

檢調去年查辦立委貪瀆案，在立委趙正宇家中搜獲920萬元現金，認為趙有170萬元財產來源不明，將趙起訴，其餘無收賄事證，處分不起訴；收賄罪經台灣高檢署發回續查，台北地檢署今天仍不起訴趙，不過，750萬元逕依財產來源不明罪併案法院審理。

檢調去年7月31日發動大搜索，查辦太平洋流通公司前負責人李恆隆因SOGO經營權行賄朝野立委案，「意外」在趙正宇的家中查獲920萬元現金。

檢察官偵辦後認定，920萬元現金中的170萬元趙正宇說明不清，涉及貪汙財產來源不明罪，去年9月21日結案時，依財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法罪起訴趙，至於原本分案偵辦趙正宇的收賄罪，則作不起訴處分。

檢方第一次就趙正宇收賄罪作出不起訴處分後，依職權向二審聲請再議，高檢署審閱認為，一審檢察官未盡查證義務，發回台北地檢署分「偵續」案號再行偵查。

台北地檢署第2次依收賄罪偵處趙正宇後，還是無法查得趙正宇收賄對價關係，今天再就收賄罪第2次作出不起訴處分。

不過，台北地檢署認為，檢調在趙正宇家中查獲的現金，除了已經被起訴的170萬元外，有關750萬元現金的金錢來源趙的說詞無法釋疑，今天聲請將750萬元部分併案審理，請台北地院合議庭依財產來源不明罪論處趙正宇的刑責。