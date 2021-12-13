快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委趙正宇涉貪170萬 檢再聲請審判750萬不明財產

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委趙正宇。 本報資料照
立委趙正宇。 本報資料照

檢調去年查辦立委貪瀆案，在立委趙正宇家中搜獲920萬元現金，認為趙有170萬元財產來源不明，將趙起訴，其餘無收賄事證，處分不起訴；收賄罪經台灣高檢署發回續查，台北地檢署今天仍不起訴趙，不過，750萬元逕依財產來源不明罪併案法院審理。

檢調去年7月31日發動大搜索，查辦太平洋流通公司前負責人李恆隆因SOGO經營權行賄朝野立委案，「意外」在趙正宇的家中查獲920萬元現金。

檢察官偵辦後認定，920萬元現金中的170萬元趙正宇說明不清，涉及貪汙財產來源不明罪，去年9月21日結案時，依財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法罪起訴趙，至於原本分案偵辦趙正宇的收賄罪，則作不起訴處分。

檢方第一次就趙正宇收賄罪作出不起訴處分後，依職權向二審聲請再議，高檢署審閱認為，一審檢察官未盡查證義務，發回台北地檢署分「偵續」案號再行偵查。

台北地檢署第2次依收賄罪偵處趙正宇後，還是無法查得趙正宇收賄對價關係，今天再就收賄罪第2次作出不起訴處分。

不過，台北地檢署認為，檢調在趙正宇家中查獲的現金，除了已經被起訴的170萬元外，有關750萬元現金的金錢來源趙的說詞無法釋疑，今天聲請將750萬元部分併案審理，請台北地院合議庭依財產來源不明罪論處趙正宇的刑責。

趙正宇 收賄 檢察官

延伸閱讀

蘭嶼報廢車查緝未落實？ 王國材：會查清楚

挺林靜儀 林佳龍：第5個不同意、不同意派系黑金復辟

桃園蕃薯節成八德特色 金牌主廚地瓜創意料理美味

台鐵一日兩事故 立委批：螺絲不是鬆了是不見了

相關新聞

路過監獄舊恨湧心頭 他對著便溺、飆罵還直播

高姓男子曾因違反森林法等罪遭判刑入嘉義監獄服刑，去年執行完畢，今年與友人駕車行經嘉義監獄，疑因不滿之前獄方管理方式，竟然...

立委趙正宇涉貪170萬 檢再聲請審判750萬不明財產

檢調去年查辦立委貪瀆案，在立委趙正宇家中搜獲920萬元現金，認為趙有170萬元財產來源不明，將趙起訴，其餘無收賄事證，處...

買賣糾紛引來「球棒隊」砸車 6打1受害者仍未出面

高雄旗山日前傳出多人持棒球追打汽車駕駛的暴力案件，影片被網友PO出後，警方展開調查，疑似是買賣人頭帳戶引發糾紛，演變成6...

鼎興牙材詐貸第3波偵結 負責人何宗英等被追加起訴

台北地方檢察署偵辦牙材廠鼎興貿易向銀行詐貸案，今天第3波偵結，檢方認為，鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉以...

蒜頭買低賣高賺差價？ 騙2人投資詐得52.5萬私吞被起訴

台中市徐姓男子在今年1月間住院時，見同房馮姓病友的醫藥費高，謊稱疫情影響蒜頭價高，有門路購買賺差價，收取對方交付40萬後...

社工、司法平行難築安全網 台灣司法社工學會成立

為提供社工處理司法保護工作時的專業，台灣大學社工系主任吳慧菁發起成立的「台灣司法社工學會」，昨天舉行大會，法務部長蔡清祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。