台開案定讞入監 游世一聲請再審檢方反駁

前總統陳水扁女婿趙建銘等人涉及台開內線交易案，經判刑定讞入監。同案被告游世一以原審沒審酌證據而聲請再審，高院今開庭，檢方指歷審有審酌，聲請再審不停止刑罰，應駁回。

游世一因本案遭判刑4年4月定讞，已於10月26日發監執行，他今天透過矯正署監所系統，以視訊方式參與開庭並表示，彰化銀行為監察人，又是放款銀行，其資訊遠大於買股票的自己；辯護人為游世一喊冤表示，原確定判決所認重大消息內容等，原審並未調查審酌，請求開啟再審程序。

辯護人說，前台開董事長蘇德建於民國94年7月14日第一次三井宴傳達給游世一等人，蘇男將推動聯貸案金額為新台幣165億元，主辦的台灣銀行董事會已經通過；為切割信託部門而增貸不良債權的融資也開始洽商，可產生約15億元利得，屆時可使台開公司淨值回升18億元左右，股價上揚可期等語。

辯護人指出，此為影響台開公司股票價格的重大消息，這些均在判決前已存在，但原審判決沒調查審酌。

公訴檢察官庭上表示，歷審均有調查審酌，且游世一聲請再審，依刑事訴訟法430條規定，沒有停止刑罰的效力，本件聲請無理由，法院應駁回。法官庭末諭知候辦。

全案緣於，台北地檢署於95年7月依違反證券交易法起訴，台北地方法院判處趙建銘6年徒刑、趙玉柱5年6月徒刑，蘇德建、游世一各判刑4年3月。案經上訴，二審的台灣高等法院改判趙建銘、趙玉柱7年徒刑，蘇德建、游世一各改判刑7年6月、7年2月徒刑。

歷審對於內線交易犯罪所得計算方式及是否合併計算認定不一，案經最高法院多次發回，高院更五審認為，被告4人基於共同犯意聯絡，彼此分擔傳遞消息、買入股票等內線交易分工，應將獲利合併計算，以如實反映危害程度。

更五審認為，本案犯罪金額已達1億元以上，應論以證交法的加重內線交易罪，可處7年以上有期徒刑，但因適用刑事妥速審判法，改判趙建銘有期徒刑3年8月；趙玉柱改判4年，蘇德建改判3年8月徒刑，游世一改判4年4月徒刑。最高法院10月14日駁回上訴，全案定讞。