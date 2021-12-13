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鼎興牙材詐貸第3波偵結 負責人何宗英等被追加起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方檢察署偵辦牙材廠鼎興貿易向銀行詐貸案，今天第3波偵結，檢方認為，鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉以不足擔保品詐貸近20億元，依違反銀行法追加起訴何宗英共3人。

檢察官2016年第一波起訴何宗英、牙醫師共17人，今年3月30日法院判處何宗英有期徒刑18年；檢方2017年第二波起訴何宗英、銀行人士共18人，今年10月15日判處何宗英有期徒刑9年2月，今天何宗英第3次被起訴。

檢調一度懷疑何宗英利用與華南銀高層姻親關係詐貸，檢方偵結認罪證不足，今天將永豐金、華南金、永豐銀高層以及永豐金控弊案的「吹哨人」即前永豐銀總經理張晉源等人不起訴處分。

鼎興牙材2008年出現資金缺口，營運困難，何宗英、江美玉對外詐貸322次，由何向銀行、民間租賃公司詐貸，江女分工向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票詐貸，總犯罪所得37億元。

何宗英再利用與華南銀高層的姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃2家公司貸款，造成6億元呆帳，另違反關係人授信。

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