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買賣糾紛引來「球棒隊」砸車 6打1受害者仍未出面
高雄旗山日前傳出多人持棒球追打汽車駕駛的暴力案件，影片被網友PO出後，警方展開調查，疑似是買賣人頭帳戶引發糾紛，演變成6人打1人的衝突，警方已循線逮捕涉案6人，警詢後，依法移送，另通知受害人出面說明。
網友昨天貼出一段32秒影片，標題為「12/9號高雄旗山 旗屏路上⋯棒球隊又上演」，影片中，有多名男子持球棒，追打同一人，嚇得對方倉皇逃跑。
此影片PO出後，旗山警分局展開調查，昨天先是循線逮捕23歲林姓主嫌，另外在找出涉案的30歲蔡男、28歲林男、21歲楊男、22歲林男，共6人全數到案。
據了解，這起糾紛，起因為仲介人頭帳戶買賣引起，22歲呂姓男子在網路上收購人頭帳戶，林男與呂男談好相約見面交易，見面時，林卻反悔拒絕交易，引起呂不滿。
呂男要求對方必須負責交出帳戶，林男擔憂會遭對方報復，於是先找友人到場持棍毆傷呂姓買家，因此，演變成棒球隊傷害案件。警詢後，將涉案6人依刑法第150條聚眾鬥毆罪、277條傷害罪送辦，同時通知受害呂男到案說明。
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