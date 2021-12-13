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社工、司法平行難築安全網 台灣司法社工學會成立
為提供社工處理司法保護工作時的專業，台灣大學社工系主任吳慧菁發起成立的「台灣司法社工學會」，昨天舉行大會，法務部長蔡清祥致詞說，「司法」與「社工」的結合為時代創舉，學會的成立是跨領域合作的開始。
司法社工學會說，近年來重大社會事件大多涉及司法議題，擁有法律知識或是理解司法程序成為社會工作者的能力，亟需平台整合。
學會成員包括台大、彰師大、實踐、台北、輔仁、警察大學、法鼓文理學院的學者馮燕、賴擁連、韓意慈、白倩如、葉怡伶、林予安、陳怡青、許正熙，以及法務部專委鄭添成、台大醫院兒童心理衛生中心社工師張如杏等。
衛福部政務次長李麗芬說，第二期社會安全網未來將新增人力，這些心理衛生社工的專業養成教育仰賴與學校合作，她樂見台灣司法社工學會的成立。
衛福部心理及口腔健康司長諶立中說，一般社會常以被害者、加害者兩極化對立視角來看待問題，但社工絕不能只待在社福領域，而是只要有家庭需要的地方，都希望能看見社工的身影。
發起人吳慧菁表示，學會成立的目的是希望提供一個平台，讓台灣相關助人工作專業者，有機會學習法律知識，也希望透過平台使法律、警政、心理、犯罪、衛政等不同專業領域的人才有機會交換專業與經驗，促成衛福部、法務部、教育部攜手合作的關係。
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