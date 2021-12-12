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丈夫虐童保母也有疏失 法官認為兩人都應賠償
張姓人妻受吳姓婦人委託1歲5個月大的男童，但她疏於照顧，丈夫竟在一周內連續毆打吳童，吳童治療後有腦麻、癲癇、輕度智能障礙腦損傷等後遺症，台南地院法官判張女與她丈夫須賠醫藥、減少勞動能力損失與精神慰撫金共464萬多元給吳童。
判決指出，吳婦因需要工作無法親自照顧兒子，經他人介紹，把兒子委託給張姓保母從2019年3月起全天候照料，保母把吳童帶回租住處照顧。
不料，沒有執照張姓保母疏於照護吳童，使得張女的丈夫從2019年4月22日晚間到29日下午，徒手或拿不詳器具連續毆打男童頭部、四肢與身體，直到4月29日下午，吳童持續哭泣、吐奶、全身癱軟及眼神無力，才緊急送醫搶救。
吳童被救治後，仍出現腦性麻痺、癲癎、輕度智能不足等頭傷後遺症與右手攣縮問題。吳婦依兒子所受傷害、向張女及其丈夫求償兒子的醫藥費、減少勞動能力損失與精神慰撫金共464萬多元；吳婦自己也因兒子仍有漫長的治療與復健之路，承受極大精神痛苦，請求被告連帶賠償100萬元慰撫金。
台南地院法官同意吳婦請求的醫藥費、減少勞動能力損失與精神慰撫金共464萬多元；法官並認為，張女和她丈夫兩名被告須另賠50萬元慰撫金給吳婦，兩名被告應填補原告所受的損害，如其中1名被告給付判賠金額；另1名被告可免除賠償給付義務。
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