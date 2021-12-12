雞舍私設電線漏電...隔壁犬舍15隻犬觸電亡 法院判賠450萬

屏東縣莊姓男子在潮州鎮經營犬舍，飼養犬隻，犬舍緊鄰李姓男子的雞舍，李男擅自私設電線到雞舍內安裝使用，疏於保養，電線外皮破損漏電，又遇大雨地面潮濕，形成通電狀態，造成莊男飼養15隻名犬觸電身亡，莊向屏東地院聲請民事損害賠償，法院判決，李男要賠償莊450萬元，可上訴。

判決指出，事件發生在2019年7月晚間，李姓男子為求方便擅自私設電線至雞舍內安裝使用，且架設行經路線接觸到雞舍及犬舍間、屬於莊男所有的菱形鐵絲網，李男疑疏於定期保養，電線外皮破損漏電，且適逢大雨地面潮濕，使得菱形鐵絲網連接至犬舍間通路形成通電狀態，造成莊飼養的大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬共15隻觸電死亡，因犬隻需從國外進口，每隻成本30萬。

法官審理時，從犬隻診斷證明發現，詳述送檢犬隻「依傷口外觀，有燒傷傷口，與電極爬行紋，研判可能為電極傷害」，證明被電死，犬隻同時集體死亡，可見不是送檢犬隻單一個案。