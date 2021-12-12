聽新聞
test
0:00 / 0:00
雞舍私設電線漏電...隔壁犬舍15隻犬觸電亡 法院判賠450萬
屏東縣莊姓男子在潮州鎮經營犬舍，飼養犬隻，犬舍緊鄰李姓男子的雞舍，李男擅自私設電線到雞舍內安裝使用，疏於保養，電線外皮破損漏電，又遇大雨地面潮濕，形成通電狀態，造成莊男飼養15隻名犬觸電身亡，莊向屏東地院聲請民事損害賠償，法院判決，李男要賠償莊450萬元，可上訴。
判決指出，事件發生在2019年7月晚間，李姓男子為求方便擅自私設電線至雞舍內安裝使用，且架設行經路線接觸到雞舍及犬舍間、屬於莊男所有的菱形鐵絲網，李男疑疏於定期保養，電線外皮破損漏電，且適逢大雨地面潮濕，使得菱形鐵絲網連接至犬舍間通路形成通電狀態，造成莊飼養的大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬共15隻觸電死亡，因犬隻需從國外進口，每隻成本30萬。
法官審理時，從犬隻診斷證明發現，詳述送檢犬隻「依傷口外觀，有燒傷傷口，與電極爬行紋，研判可能為電極傷害」，證明被電死，犬隻同時集體死亡，可見不是送檢犬隻單一個案。
法官認為，李男私設電線所行經路線，確實有接觸到雙方雞舍及犬舍間，屬於莊男所有的菱形鐵絲網，且有以紅色膠布修補電線外皮痕跡，也有現場電線照片可佐，可以認定，死亡犬隻應是電線破皮漏電導致，依照每隻成本30萬元，15隻共賠償450萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言