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年末聚餐多！餐敘後結伴酒駕回家 2高雄男遇上警雙上銬

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

年關將近，聚餐日益增多，高雄市警局小港分局桂陽派出所警員日前巡邏時，在中安路、金城路口發現范姓、陳姓男子各騎乘機車形跡可疑，攔查下果然發現2人酒駕，警詢後依法送辦。

小港分局表示，桂陽派出所警員陳品丞、劉冠廷，本月8日晚上11點執行巡邏勤務時，在中安路、金城路口發現范男（53歲）與陳男（55歲）各騎機車且形跡可疑，研判有飲酒情事。

當警方在過雄街將2人攔下，果然發現范、陳2人都散發酒味，隨即呼叫警網到場支援，並對2人實施酒測，酒測值分別達每公升0.41毫克、33毫克，已觸犯刑法公共危險罪嫌。

范男及陳男供稱，2人在中安路上餐廳與友人用餐喝酒，結束後貪圖方便，想著離家不遠，邀約一同騎車回到鳳山區住處，沒想到倒楣遇上警方。警詢後將2人依法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警局小港分局桂陽派出所警員日前巡邏時，在中安路、金城路口發現范姓、陳姓男子各騎乘機車形跡可疑，攔查下果然發現2人酒駕。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局小港分局桂陽派出所警員日前巡邏時，在中安路、金城路口發現范姓、陳姓男子各騎乘機車形跡可疑，攔查下果然發現2人酒駕。記者邱奕能／翻攝

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