員警辦採購案涉收受賄賂 懲戒法院判撤職
前台北縣警局後勤科張姓警務正被控辦理警局採購案時，協助廠商降低標金得標，並收受賄賂，最高法院依貪污罪判張男3年徒刑定讞。懲戒法院判決張男撤職，並停止任用1年。
判決指出，張男原任職台北縣警察局（已改制為新北市警察局）後勤科警務正，已於民國104年間退休，他被控於「98年度員警皮鞋7338雙採購案」、「100年度員警皮鞋7345雙採購案採購案」等標案涉嫌協助業者降低標金得標，並收賄共10萬元。
張男於偵查中及法院審理時均坦承不諱，新北地方法院依貪污治罪條例判張男4年6月徒刑。高院審酌張男涉及各次犯行的不法所得均在5萬元以下，依貪污治罪條例規定予以減刑，改判應執行3年徒刑。最高法院今年4月間駁回上訴定讞。
新北市政府將張男移送懲戒法院審理，張男未提出答辯。懲戒法院依據歷審判決，認定張男犯行明確，審酌張男擔任公務員，未能廉潔自持，竟收受賄賂，且洩漏採購案機密，戕害公務機關形象，違失責任情節不輕，判決撤職並停止任用1年。全案可上訴。
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