桃園車手鴛鴦提款被逮辯卡已丟 警詢驚見內衣藏11張

桃園市一對車手情侶檔昨天晚上在郵局提款，因分多次提領引起便衣員警注意，遭巡邏警網盤查，但兩人卻聲稱驚慌之下已將卡片丟棄；警方四處遍尋為果，將他們帶回派出所詢問，才發現女子內衣竟夾藏了11張提款卡，詢後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園警分局指出，武陵派出所便衣員警昨天晚上8時許執行防制車手提領勤務，在成功路郵局ATM發現潘姓男子（21歲）偕林姓女友（20歲）分多次換卡提領款項，立即通報警網到場協助盤查。

支援警力到場盤查，潘男已提領6萬3000元，但卻稱手上沒有卡，辯是員警上前時，「以為自己被通緝」，一時緊張將女友的提款卡隨手丟出去；林女也口徑一致在一旁「作證」。員警聞言不敢大意，四處尋找「丟失」的提款卡，但均未發現。