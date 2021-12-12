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桃園車手鴛鴦提款被逮辯卡已丟 警詢驚見內衣藏11張

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一對車手情侶檔昨天晚上在郵局提款，因分多次提領引起便衣員警注意，遭巡邏警網盤查，但兩人卻聲稱驚慌之下已將卡片丟棄；警方四處遍尋為果，將他們帶回派出所詢問，才發現女子內衣竟夾藏了11張提款卡，詢後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園警分局指出，武陵派出所便衣員警昨天晚上8時許執行防制車手提領勤務，在成功路郵局ATM發現潘姓男子（21歲）偕林姓女友（20歲）分多次換卡提領款項，立即通報警網到場協助盤查。

支援警力到場盤查，潘男已提領6萬3000元，但卻稱手上沒有卡，辯是員警上前時，「以為自己被通緝」，一時緊張將女友的提款卡隨手丟出去；林女也口徑一致在一旁「作證」。員警聞言不敢大意，四處尋找「丟失」的提款卡，但均未發現。

正當情侶檔以為成功瞞過員警時，便衣員警突上前表明身分，並稱完全未見潘男有丟棄提款卡的動作。潘男嚇了一跳，急辯稱是趁員警「打電話時丟的」，員警懷疑他有所隱瞞，將兩人帶返所內分別詢問，隨後女警發現林女竟在內衣中藏了11張提款卡，其中也包括潘男聲稱「丟失」的那張，使兩人百口莫辯，又查出兩人在外縣市也有多次可疑提款行為，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

潘男聲稱情急之下將卡片丟棄，結果被員警發現全在女友身上。記者楊湛華／翻攝
潘男聲稱情急之下將卡片丟棄，結果被員警發現全在女友身上。記者楊湛華／翻攝

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