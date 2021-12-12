假日加強執法頻率 3小時開罰改裝車80件

為有效防制高噪音車輛妨害安寧，台南市警一分局昨晚結合交通大隊，會同市環境保護局、台南監理站執行「監警環聯合稽查」專案勤務，在東中華東路段加強執行稽查，3小時開罰改裝車80件。

針對噪音車輛擾民，台南市祭出聯合稽查與科技執法多管道同時展開，除以固定式聲音照相儀器增加執法效率，也加強移動式聲音照相取締，依陳情熱點機動設置，另提升執法頻率，

昨晚9點至12點夜間聯合稽查，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛76件(召回檢驗39件) ，環保局現場欄檢111件，噪音超標依噪音管制法第11、26條裁罰計有4件，限期實施複檢。

警方說，噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，如有改裝車燈、設高音喇叭、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等，經認定違規屬實，即依道路交通管理處罰條例開罰。