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父子聯手經營麻將賭場 南警破獲法辦
台南市70歲陳姓老人和兒子涉嫌在北區聯手經營麻將賭場，昨天深夜10多經警方破獲，查獲陳姓父子和9名賭客。警詢後依陳姓父子依賭博罪嫌法辦。9名賭客依違反社維法裁罰。
台南市警五分局接獲情資報，位於北區中華北路二段民宅內有經營麻將賭場情資，警方經數週蒐證後檢具相關資料向台南地法院聲請搜索票獲准，昨天晚上10點多，在中華北路二段當場查獲陳姓男子（70歲）和兒子（40歲）涉嫌經營麻將職業賭場。
現場2桌麻將，供王姓賭客等9人把玩輸贏，再以每將1200元至800元不等之抽頭金作為經營賭場獲利，警詢後陳姓父子依賭博罪嫌移送南檢調查，9名賭客依違反社維法裁罰。
據了解，陳姓父子在市區經營麻將桌，常四處流竄，這次在北區經營約2個月，陳子負責攬客，陳父在場內負責購買飲料和零食供賭客食用。
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