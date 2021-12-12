電工脫褲朝月台露「鳥」 地院判他拘役20天

高雄62歲梁姓男子開車前往橋頭火車站附近一處停車場，故意將短褲及內褲脫下拿在手上，朝車站候車月台，公然裸露生殖器，遭候車民眾察覺並報警；事後，地院將梁男依公然猥褻罪，處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，梁男今年6月16日上午8時，前往橋頭火車站附近一處停車場，故意將短褲及內褲脫下拿在手上，並面相車站月台裸露生殖器；在月台上候車的民眾見狀，向警方報警。

目擊者稱，看見有男子面對月台裸露下體，並以右手玩弄生殖器。事後警方依據場測繪圖、手機蒐證影像擷圖、監視器翻拍照片佐證梁男犯行，依法移送，後由檢方起訴。