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他佯裝試戴金項鍊乘機開溜 法官依搶奪罪判刑8月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

郭姓男子被控於今年11月7日，到台南市中西區某銀樓佯裝購買金項鍊，趁店員不注意時將試戴金項鍊取走後逃逸，隨即變賣牟利。台南地院依郭觸犯搶奪罪，判處有期徒刑8月，案可上訴。

判決說，郭於今年11月7日下午5點30分，騎乘機車至謝陳姓女被害人經營的銀樓，向銀樓店女店員佯稱欲購買2兩金鍊，女店員將櫃內黃金鑽沙麻花鍊1條，價值12萬9000元取出供郭試戴。

郭乘女店員轉身拿鏡子來不及防備之際，迅速將金鍊戴於脖子上後，快速跑出店外，騎乘機車逃逸。同日晚上6點多，再將黃金鑽沙麻花鍊以11萬3400元售與不知情另一家銀銀樓。警方獲報案後以車追人，11月8日中午12點多將郭拘提到案法辦起訴。

法官審酌，郭到銀樓佯裝購買金鍊，趁店員來不及防備，將試戴金鍊取走後逃逸，隨即變賣牟利，除造成告訴人財物損失，更影響社會治安，念其犯後坦承犯行，犯罪手段並未危害他人身體安全，兼衡所搶金鍊價值等一切情狀，量處其刑。

郭姓男子到銀樓試戴金項鍊後，乘機取走金項鍊，台南地院法官依搶奪罪判處徒刑8月。本報資料照片
郭姓男子到銀樓試戴金項鍊後，乘機取走金項鍊，台南地院法官依搶奪罪判處徒刑8月。本報資料照片

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