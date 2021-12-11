新北警酒後在停車場移車遭開單 中山分局：是道路範圍

新北市某分局李姓偵查隊員上月2日晚上在台北市中山區長安東路上的熱炒店飲酒餐敘，他先開車前往熱炒店，將車停在新生高架橋下停車場，餐敘結束欲找代駕，不過遲遲未與代駕碰面，李疑有將車輛開出停車場動作，遭中山分局警員攔查，開出拒測18萬罰單，李不服提行政訴訟。中山分局回應，該停車場內、外都是道路公共範圍，已經北市府會勘後認定，後續將呈交密錄器等蒐證畫面給法官審酌。

中山分局交通組回應，當時巡邏警員見李將車開出停車場外，車輛在橋下，是公共空間，李還有倒車動作，警員便上前攔查，發現李疑似飲酒對他酒測，但李拒測，警員依法開出18萬拒測罰單。