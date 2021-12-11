快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

新北警酒後在停車場移車遭開單 中山分局：是道路範圍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市某分局李姓偵查隊員上月2日晚上在台北市中山區長安東路上的熱炒店飲酒餐敘，他先開車前往熱炒店，將車停在新生高架橋下停車場，餐敘結束欲找代駕，不過遲遲未與代駕碰面，李疑有將車輛開出停車場動作，遭中山分局警員攔查，開出拒測18萬罰單，李不服提行政訴訟。中山分局回應，該停車場內、外都是道路公共範圍，已經北市府會勘後認定，後續將呈交密錄器等蒐證畫面給法官審酌。

中山分局交通組回應，當時巡邏警員見李將車開出停車場外，車輛在橋下，是公共空間，李還有倒車動作，警員便上前攔查，發現李疑似飲酒對他酒測，但李拒測，警員依法開出18萬拒測罰單。

中山分局交通組指出，新生橋下停車場內、外都屬於道路範圍，已經北市府會勘後認定，因此，民眾就算酒後在停車場內開車，也算酒駕，呼籲民眾喝了酒就不要碰車，最安全，後續將提供法官密錄器畫面供審酌。

中山分局交通組表示，將呈交密錄器畫面供法官審酌。圖／報系資料照
中山分局交通組表示，將呈交密錄器畫面供法官審酌。圖／報系資料照

停車場 罰單

延伸閱讀

青年局長仍未定 侯友宜：已有特定人選

公投沒過核廢永存新北？侯友宜：中央需積極面對

新北特教家庭日玩適應體育 侯友宜與特教生同樂

國際獅子會捐贈新北消防局地震防護宣導體驗車

相關新聞

奧運射箭銀牌、體大副教授陳詩園 採購包庇業者遭起訴

曾獲2004年雅典奧運射箭團體銀牌、體育大學副教授級專業人員兼射箭隊總教練陳詩園，涉嫌和藍姓女教練在射箭器材採購案時，洩...

台東男子辯自家拾獲一級保育柴棺龜 遭判6個月徒刑

台東一名朱姓男子透過LUNE群組購買1隻被列為一級保育類動物「柴棺龜」，警方接獲線報持搜索票前往朱住處，黨場查獲柴棺龜活...

新北警酒後在停車場移車遭開單 中山分局：是道路範圍

新北市某分局李姓偵查隊員上月2日晚上在台北市中山區長安東路上的熱炒店飲酒餐敘，他先開車前往熱炒店，將車停在新生高架橋下停...

取締違停將駕駛上銬、噴辣椒水 南警遭控傷害4罪不起訴

台南市李姓巡佐去年10月間在安南區路段對坐在右前座乘客未繫安全帶開告發單，駕駛蔡姓男子出言「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等...

影／台南警查獲35賭客躲鐵皮屋聚賭 函請市府研議拆除

台南市安南區大聖路附近一鐵皮屋深夜出入人車頻繁，引起警方注意，經明察暗訪，發現是流竄於大台南及高雄地區職業賭場，今天凌晨...

養生館疫期偷營業斷水電 半年後重張艷旗吃官司

高雄市新興區某養生館半年前在疫情三級警戒期間，雇用越南籍女子與男客在包廂性交易，經警方查報後，經斷水斷電，半年後更變負責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。