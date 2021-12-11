取締違停將駕駛上銬、噴辣椒水 南警遭控傷害4罪不起訴

台南市李姓巡佐去年10月間在安南區路段對坐在右前座乘客未繫安全帶開告發單，駕駛蔡姓男子出言「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等語，李噴辣椒水制止，依妨害公務罪嫌法辦，獲南檢不起訴，蔡事後指責批評李執法過當，反告員警傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告共四罪，檢方認逮捕過程難證實李有故意的犯意，也均不予起訴。

然而，案發後，李使用辣椒水並上銬制伏蔡後，蔡行動已受拘束，但李仍兩度使用辣椒水，也未提供清水讓蔡清洗眼部，過程有瑕疵，市警局決議記一小過處分。李調到三分局交通組內勤後，9月請調至歸仁分局派出所服務。

據了解，李姓巡佐去10月13日在安和路、安通路口處理轎車紅線違規停車，鳴笛驅趕，蔡姓駕駛未將車輛駛離，員警下車查看後發現副駕駛座乘客蔡父未繫安全帶，李開單告發，因此，引起蔡男的不滿，出言「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等語。

經李多次提醒，蔡不聽制止情緒激動，李噴辣椒水予以制止，依妨害公務罪嫌上銬逮捕，以侮辱公務員罪嫌移送南檢偵辦，去年11月底獲不起訴處分。蔡認為李執法過當，指被上銬過程，手部被拉挫傷等，反告員警傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告共四罪，上月同樣獲得不起訴處分。

檢方認為，刑事訴訟法規定「抗拒拘提、逮捕或脫逃者，得用強制力拘提或逮捕之。但不得逾必要之程度」，李使用辣椒水，是因逮捕過程遭到抗拒，為增加對方不適而噴，才能順利逮捕，難認違法。