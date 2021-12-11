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林金貴涉槍殺運將 高雄高分院再延長限制出境8月

中央社 / 記者洪學廣高雄11日電

男子林金貴涉槍殺計程車司機，高雄高分院再審更一審去年判無期，並自108年起兩度限制出境，但因法官認為林男仍有逃亡之虞，裁定自12月19日再延長限制出境、出海8個月。

高雄高分院刑事裁定書指出，林金貴限制出境、出海將於今年12月18日屆滿，法官經審核相關卷證且給予他和辯護人陳述意見後，仍認為犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，因此有繼續限制出境、出海必要，裁定自民國110年12月19日起限制出境、出海8個月，這也是他自108年底三度遭限制出境。

林金貴被控於96年5月9日在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機，林金貴手機發話訊號在案發後65分鐘雖出現在距案發現場77.5公里的台南市佳里區，但經目擊證人指證，加上林金貴提不出不在場證據，被依殺人罪送辦。不過，案件纏訟多年。

高雄高分院再審更一審去年12月底依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實他有槍、案發時蓄髮與緝凶畫面相符、案發後1小時內可能抵達台南等理由，依涉犯殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴至最高法院，仍認為全案有諸多疑點待調查釐清，再度發回高雄高分院更審。

計程車 台南 殺人

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