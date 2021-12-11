影／台南警查獲35賭客躲鐵皮屋聚賭 函請市府研議拆除
台南市安南區大聖路附近一鐵皮屋深夜出入人車頻繁，引起警方注意，經明察暗訪，發現是流竄於大台南及高雄地區職業賭場，今天凌晨1時30分以優勢警力攻監，一舉查獲天九牌賭場，查扣抽頭金1萬3000元、賭資3萬8000元及天九牌、骰子等賭具，及24男、11女共35名賭客，訊後將43歲林姓負責人兼莊家依賭博罪送辦，35名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。
據調查，這批賭客年約63歲至22歲不等，年齡層甚廣，其中25名是台南人，其他人則來自高雄等縣市，甚至於大陸及越南外配，熟門熟路的穿插其中。有賭客直呼，沒想到夜深，還會有警察找上門，實在有夠倒楣。
據了解，該職業賭場以林姓男子為首，流竄於大台南及高雄地區，近期該賭場地點因往來人士複雜且多是深夜活動，引起警方注意，台南市第3警分局申請搜索票，今晨順利查獲林男及賭客共35人及賭金共5萬多元。
面對本土病例再現，全國高度警戒防疫的同時，這群人卻大剌剌的又聚賭起來，警方重申防疫工作不得鬆懈外，也對林男在違建鐵皮屋內經營職業賭場，已函請市府機關依法研議拆除。
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