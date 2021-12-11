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魚丸店員工手指遭絞肉機夾傷截肢 負責人判刑4月

中央社 / 記者蕭博文台北11日電

新北市一家魚丸店的王姓員工操作絞肉機時，手指遭夾傷而部分截肢。士院認為，許姓負責人疏於注意而未提供必要安全訓練、防護設備，日前依過失傷害罪判刑4月，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，王姓魚丸店員工於民國109年3月間操作絞肉機，發現絞肉機遭魚肉卡住，未關閉電源或撥動安全桿，即將左手伸進入料口撥動魚肉，導致左手指遭撥片捲入，左手中指部分截肢。

許姓負責人遭士林地檢署依過失重傷害罪嫌起訴，但辯稱王姓員工到職時即接受資深員工教導操作絞肉機，資深員工有交代一定要關閉絞肉機才能伸手進去調整，否認有何過失。

承審法官認為，許男所稱的教育訓練只是由資深員工實地講解，並非相關法令規定的安全衛生教育訓練；許男自行提供的操作影片也顯示，操作者在絞動不順的情況下，不時將手放入鍋邊、鍋內調整魚肉，顯見魚丸店對於排除、機械故障，確實便宜行事。

判決指出，許男身為雇主卻疏於注意，未給予勞工必要的安全教育訓練，也未在危險機具上設置必要的安全防護設備，因而發生本案職業災害，導致王姓員工手指部分截肢，往後生活受長遠影響。

判決並提到，王姓員工左手中指部分雖截肢，但醫院評估勞動能力減損比例為5%，勞動部職業安全衛生署也認定未達請領失能生活津貼的標準，法官因而認定傷勢未達重傷程度，改依過失傷害罪論處。

法官審酌許男素行尚可，但矢口否認犯行，藉詞狡辯，未能與王姓員工達成和解或賠償損害，犯後態度不佳，判刑4月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，可上訴。

傷害罪

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