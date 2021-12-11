他開車撞人涉殺人未遂一審公訴不受理 二審重判5年6月

台東林姓男子為替友人出氣，竟開車撞擊黃姓男子，致黃身體多處擦挫傷，報警提告。檢察官依殺人未遂罪起訴林男。案經地院審結，認定林非故意，屬傷害罪，且黃於審理時與林調解成立，撤回告訴，判決不受理。檢察官不服上訴，二審撤銷原判，重判林5年6個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，林因陳姓友人與黃男有傷害糾紛案件，林為替友人出氣，竟於2019年11月15日開車從後方撞擊徒步的黃，導致黃左手肘挫傷、下背和骨盆挫傷及擦傷，送醫治療，並報警處理。警方傳喚林到案說明，辯稱他只是要教訓黃，開車撞擊側身臀部而已，沒有殺人或重傷害的意思。

案經台東地檢署偵查，林仍堅持自己沒有要殺人及重傷害的意圖，檢察官不採信林的供詞，依殺人未遂罪嫌起訴。一審法官審理時，林的辯護律師認為林當時有吳姓友人想徒手教訓黃，但吳未答應，足見一開始就沒有殺人之故意，且林如有殺人之意，就要從車頭去撞，但林只是擦撞黃身體側面，從行為來看，林沒有殺人犯意。

一審法官審結，認為檢察官實難合理解釋林為何突然自普通傷害故意升高為殺人或重傷故意，且檢察官就此舉證仍有不足；另黃傷勢輕微性、林撞擊範圍有限性，普通傷害故意之詞，較可採信，況且黃於審理時與林調解成立，撤回告訴，因此，公訴不予受理。

檢察官不服一審判決，上訴花蓮高分院。二審法官審理時，認為就算林開車只是撞擊黃的側部，仍會導致黃發生死亡的結果，況且林撞擊黃後毫不在意黃受傷狀況即駕車逃離，足見林主觀上對於黃會受到如何之撞擊、傷勢如何均無所謂，縱使林駕車衝撞導致黃是否發生死亡結果，亦不違反其本意之殺人不確定故意甚明。