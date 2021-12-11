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房仲騎車載客人看屋途中違規出車禍 判賠62萬元

中央社 / 記者蕭博文台北11日電

李姓房仲騎機車載張姓女子看屋，途中發生車禍，遭張女求償千萬。士林地院認定李男違規肇事，日前判李男與雇主連帶賠償張女醫療費、精神慰撫金等共62萬餘元。可上訴。

依士林地方法院判決書記載，張姓女子提起訴訟主張，她於民國107年間由李姓房仲騎乘機車搭載看屋，行經台北市內湖區康寧路時，李男貿然變換車道發生車禍，導致她手腳受傷，進而造成她左踝關節攣縮而行走困難。

張姓女子主張因車禍而精神崩潰，並患有憂鬱症睡眠障礙、日常生活失能，也因無法長期站立、走路，而無法繼續工作，請求房仲及其雇主賠償醫療費、勞動能力損失、精神慰撫金等費用，共新台幣1088萬餘元。

李男與雇主則主張，張女僅手腳受傷，其餘傷害與車禍無關，且張女車禍後仍能上班，不應請求賠償勞動能力損失。

承審法官認為，李姓房仲執行房仲業務時，未遵守交通規則而發生車禍，導致張女受傷，與雇主應連帶負損害賠償責任。

但法官認為，張女無法證明憂鬱症、睡眠障礙等症狀與車禍有何因果關係，也難以證明勞動能力有何減少或喪失，此部分請求不應准許。

法官審酌，張女因車禍導致左踝關節攣縮行走障礙，須長期復健，影響日常生活，身心受有相當程度痛苦，判決李姓房仲與雇主應賠償精神慰撫金40萬元，連同醫療費、看護費等，共應賠償62萬餘元。

車禍 憂鬱症 睡眠

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