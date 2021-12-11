未滿1個月女嬰遭虐致死 父判7年6個月

去年7月間台東1名未滿1個月女嬰，身體多處是傷送醫急救不治，檢警事後調查遭父母親凌虐。父親遭台東地方法院判刑7年6個月，日前花蓮高分院裁定延押2個月。

去年7月間女嬰送醫不治，當時女嬰父母親辯稱女兒從床上摔落。檢方相驗為女嬰死因不單純指示警方全力偵辦，揭開女嬰父母親謊言。女嬰是遭到持續凌虐且延誤就醫導致死亡，依傷害致死罪起訴女嬰父母親，日前法院判處父親李男有期徒刑7年6個月、母親6個月。

判決書指出，109年7月19日晚間11時多，女嬰哭鬧，李男徒手拍打女兒左臉頰1巴掌，並將女兒上半身抱起，以頭部離床約20公分高距離摔落，再將女兒橫抱起至腰際高度，反覆拋摔至床鋪置放棉被處3次。

隔晚妻子餵奶完畢後，李男為女兒拍嗝，過程中情緒不佳，大力拍打女嬰後腦枕區約2下。當晚女兒高燒送花蓮玉里診所，建議轉院至台北榮民總醫院玉里分院。但是兩人將孩子帶回家，直到21日女嬰呈抽搐、身體癱軟、兩眼無力、發燒等症狀，急送台東基督教醫院轉送台東馬偕醫院不治。

李男遭台東地方法院以所犯為重罪，且有逃亡之虞續押，日前李男提出交保聲請，遭台灣高等法院花蓮分院駁回，裁定從12月30日起延押2個月。