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中市立委補選傳賭盤 高雄警製哏圖嚴打賭盤

聯合報 / 記者林保光／即時報導

中央選舉委員會訂12月18日舉辦全國性公民投票，以及台中市中二選區立委補選在即，坊間傳出選舉賭盤，高雄市警局今天製作哏圖，表示防杜選舉賭盤及暴力事件影響選舉公平性，將嚴打賭盤，不讓組頭開出的賠率，影響公投或立委補選結果。

高雄市警局今天表示，全國性公民投票，各倡議陣營已陸續定調投票意向，目前2大政黨分持不同看法，也易造成不法分子以同意與不同意票的差距開設賭盤，甚至開出高賠率吸引民眾下注，賭盤「層層分級」，先有「小組頭」透過人際關係邀約朋友下注，小區域下完賭金後，再往上給「總組頭」收注，透過下注情形而開出賠率，企圖影響公投結果，為防止賭盤影響公民投票，警方一旦發現公投賭盤開盤，將立即查緝，嚴防賭盤成型，強力掃蕩絕不手軟。

據了解，坊間對於台中中二選區立委補選已出現賭盤，組頭蠢蠢欲動，開出讓票的賭盤，不過，對於公投則還沒組頭大肆開賭盤。

高雄市警方表示，為維護公正、公平選舉結果，警方已將排除任何企圖干擾選舉的賭盤及暴力，列入選舉專案工作重點。

四大公投及台中中二選區立委補選在即，高雄市警局製作哏圖，強調嚴打選舉賭盤。圖／高雄市刑大提供
四大公投及台中中二選區立委補選在即，高雄市警局製作哏圖，強調嚴打選舉賭盤。圖／高雄市刑大提供

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