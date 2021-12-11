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失聯移工在台打黑工逾半年 見警心虛想逃身分露餡遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

30歲的范姓越南籍男移工，因酒駕遭逮，擔心遭遣返，逃離原雇主四處打黑工維生，日前看到巡邏員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意，被逮時，因不懂中文，不斷比手畫腳；經查，警方發現他為失聯超過半年的移工，警詢後，將他依法入出國移民法移送，並交由移民署高雄市專勤隊。

失聯移工違法在台居留，日前騎車行經楠梓興楠路巷口，見到員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意；警方將人攔下時，不僅語言不通，還不斷比手畫腳；經查該名外籍人士違法在台居留，警詢後，將他依法入出國移民法移送，並交由移民署高雄市專勤隊。

楠梓派出所員警於12月7日下午4時許，巡邏至興楠路151巷口，正準備巡簽時，發現一名外籍男子形跡鬼祟，見到警車就要騎車離開；員警試圖上前關心，豈料，他竟棄車逃離，雙方追逐不到，五公尺就被逮。

該名外籍男子被逮時，因不懂中文，還不斷向員警比手畫腳；經查，警方發現他是范姓越南籍失聯移工。警詢後，將范男依入出國移民法移送，並交由高雄市專勤隊。

據了解，范男今年合法來台工作，卻因月前酒駕遭逮，擔心遭遣返，便逃離原雇主，事後雇主通報失聯，他便四處打黑工維生，在台躲藏超過半年。

30歲的范姓越南籍男移工，因酒駕遭逮，擔心遭遣返，逃離原雇主四處打黑工維生，日前看到巡邏員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意。記者陳弘逸／翻攝
30歲的范姓越南籍男移工，因酒駕遭逮，擔心遭遣返，逃離原雇主四處打黑工維生，日前看到巡邏員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意。記者陳弘逸／翻攝
30歲的范姓越南籍男移工，因酒駕遭逮，擔心遭遣返，逃離原雇主四處打黑工維生，日前看到巡邏員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意。記者陳弘逸／翻攝
30歲的范姓越南籍男移工，因酒駕遭逮，擔心遭遣返，逃離原雇主四處打黑工維生，日前看到巡邏員警巡簽，一時心虛逃跑，引起警方注意。記者陳弘逸／翻攝

移民署 移工

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